Songül Öden kimdir? Songül Öden nereli ve kaç yaşında?

Songül Öden, 1979 doğumludur. Kameralar karşısına 1999 yılında yayınlanan Ferhunde Hanımlar adlı dizi ile geçen Songül Öden asıl çıkışını ise Gümüş dizisi ile yaşamıştır. Peki Songül Öden kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? Songül Öden hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz...

Şu sıralar FOX televizyonunda yayınlanan Bir Aile Hikayesi dizisinde Reyhan karakterini canlandıran Songül Öden hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Songül Öden kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SONGÜL ÖDEN KİMDİR?

Songül Öden, 17 Şubat 1979 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelmiştir. Zaza kökenlidir. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı mezunudur ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda da yarı zamanlı şan eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2001 yılında Vasiyet dizisi ile yaşayan güzel oyuncu; Havada Bulut, Gümüş, Vazgeç Gönlüm, Mükemmel Çift, Umutsuz Ev Kadınları, Serçe Sarayı dizilerinde rol almıştır.

Songül Öden, 2002’de tiyatro oyuncusu Canberk Uçucu ile evlenmiş ancak 2011 yılında boşanmıştır.

Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Bir Aile Hikayesi dizisinde Reyhan karakterine hayat veren Songül Öden, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur.

Ödülleri:

2008 – 8. Lions Tiyatro Ödülleri – “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü” – Kadıncıklar

2008 – 33. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri – “İsmet Küntay Özendirme Ödülü” – Kadıncıklar 2007)

2011 – 17. Siyaset Dergisi Ödülleri – “Yılın Özel Ödülü”

2012 – 2. Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD) Kadın Platformu Ödülleri – “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”

2012 – Muscat Film Festivali – “Onur Ödülü”

2012 – 3.Quality of Magazines – “Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü” – Umutsuz Ev Kadınları

2012 – Televizyondizisi.com – “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü” – Umutsuz Ev Kadınları

2012 – MGD 18.Altın Objektif Ödülleri – “Yılın En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu” – Umutsuz Ev Kadınları

2013 – Lions Tiyatro Ödülleri – “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü” – Küçük Adam Ne Oldu Sana

2013 – Kavram Dershaneleri – “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü” – Umutsuz Ev Kadınları

2017 – 28. Ankara Film Festivali – En iyi kadın oyuncu – Rüzgarda Salınan Nilüfer

Songül Öden’in rol aldığı diziler ve filmler:

1999 – Ferhunde Hanımlar (TV Dizisi)

2001 – Vasiyet (Ruhinaz) (TV Dizisi)

2002 – Havada Bulut (Ayşe) (TV Dizisi)

2005 – 2007 – Gümüş (Gümüş) (TV Dizisi)

2007 – Sınır (Didem) (Kısa Film)

2008 – Vazgeç Gönlüm (Ezra) (TV Dizisi)

2009 – Acı Aşk (Ayşe) (Sinema Filmi)

2010 – Mükemmel Çift (Ayça) (TV Dizisi)

2011 – 72. Koğuş (Meryem) (Sinema Filmi)

2011 – 2014 – Umutsuz Ev Kadınları (Yasemin) (TV Dizisi)

2015 – Serça Sarayı (Serçe) (TV Dizisi)

2015 – Ekşi Elmalar (Türkan) (Sinema Filmi)

2015 – Rüzgarda Salınan Nilüfer (Handan) (Sinema Filmi)

2017 – Kayıtdışı (Zeynep) (TV Dizisi)

2017 – Fi (Yıldız) (TV Dizisi)

2018 – Payitaht Abdülhamit (Çöl Tilkisi Gertrude Bell) (TV Dizisi)

2019 – Bir Aile Hikayesi (Reyhan) (TV Dizisi)