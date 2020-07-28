Songül Öden sevgilisi Arman Bıçakçı ile evlendi

Oyuncu Songül Öden yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu iş insanı Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturdu. Öden'in geceye ait fotoğraflarında mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Songül Öden, gözlerden uzakta bir ilişki yaşamayı tercih ettiği Arman Bıçakçı ile aile arasında gerçekleştirdikleri sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Aile arasında bir törenle evlenen Öden ve Bıçakçı'nın nikahını Beşiktaş Belediyesi Evlendirme Dairesi müdürü Osman Şener Kurtoğlu kıyarken, Songül Öden’in nikah şahitliğini Arzum Onan ve Esra Dermancıoğlu , Arman Bıçakçı'nın ise Sevan Bıçakçı ve Osanna Olgun üstlendi.

Nikahında, Barrus Landon marka gelinlik ve Gaios marka taç tercih eden güzel oyuncunun, gelin makyajı Selen Karabulut, saçını Sedat Temur, styling ise Onur Gürbiz’e ait.