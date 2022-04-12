Songül Öden’den Kıvanç Tatlıtuğ itirafı

Oyuncu Songül Öden, YouTube'daki 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programında çarpıcı açıklamalar yaptı. 2005-2007 yılları arasında rol aldığı 'Gümüş' dizisini şöyle anlattı: "Partnerim Kıvanç Tatlıtuğ. Dünya yakışıklısı bir adam. 'Ya Kıvanç'ın karşısına bunu mu koymuşlar' diyorlardı. Çok üzülüyordum. İnsanlar çok acımasız."

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Oyuncu Songül Öden, 2005-2007 yılları arasında yayınlanan ‘Gümüş’ dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşmıştı.

YouTube’daki ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk olan Öden, yıllar sonra Tatlıtuğ ile ilgili bir itirafta bulundu .

“‘KIVANÇ’IN YANINA BUNU MU KOYMUŞLAR’ DİYORLARDI”

Songül Öden, “Partnerim Kıvanç Tatlıtuğ. Dünya yakışıklısı bir adam. O zaman eleştiriyi de bilmiyorum tabii. ‘Ya Kıvanç’ın karşısına bunu mu koymuşlar’ diyorlardı. Çok üzülüyordum. Yeni mezun olmuştum, küçüğüm haliyle. İnsanlar çok acımasız” ifadesini kullandı.

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