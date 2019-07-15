Songül Öden’den ODTÜ mesajı

Bundan yaklaşık bir hafta önce Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşkesinde yapılması planlanan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu için çok sayıda ağaç kesildi. Bu tarz bir kesimin yapılacağını haber alan öğrenciler her ne kadar ağaçların kesileceği alana çadır kurup tepkilerini gösterse de çok sayıda ağacın kesilmesine engel olamadı. Yaşanan bu üzücü gelişme sonrasında tepkiler çığ gibi büyürken, pek çok ünlü isim de sosyal medya hesabı üzerinden yaşananlara tepki gösterdi. ODTÜ’de yaşanan ağaç katliamına tepki gösterenlerden biri de oyuncu Songül Öden oldu. Bir ağaca sarılmış halde göründüğü bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Öden, karenin üzerine de ODTÜ yazdı.