Sonu olmayan kuyruk!

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Sistemde ders seçimlerini tamamlamak için dönemlik harç paralarını yatırmak isteyen üniversiteliler, sabahın erken saatinde banka şubesi önüne gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Trakya Üniversitesi’nde öğrenim gören ve görecek olan öğrenciler, “Harç ücretini yatıracağız ve sabahtan beri bekliyoruz kuyrukta. Ders seçimleri için bu gerekli.

Yarın da yatırabiliriz ama erkenden bir an önce derslerimizi seçmek istiyoruz. Sıkıntı yaşamamak adına ilk günden gelelim yatıralım dedik ama yine sıkıntı yaşıyoruz maalesef. İkinci öğretim olarak okuyoruz. 513 TL civarında bir harç bedeli ödeyeceğiz. Sabah saat 08.30 gibi gelmiştik, akşama kadar yatırabiliriz diye umut ediyoruz” dedi.

Sabahın erken saatlerinde sıraya giren öğrenciler, sıranın çok yavaş ilerlemesine tepki gösterdi. Banka şubesi yetkilileri de hem Pazartesi hafta başı olması nedeniyle genel işlemlerin mevcut yoğunluğu hem de öğrencilerin bir anda aynı gün ödeme yapma istekleri nedeniyle yoğunluk yaşandığını dile getirdi. İHA