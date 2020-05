‘Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum’ diyen Yeliz Yeşilmen’den yeni paylaşım

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşan Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz gün Instagram hesabından, “Çok büyük fedakarlıklar yaptım, sonumun Bergen gibi olmasını da istemiyorum” diyerek hıçkıra hıçkıra ağladığı anları paylaşmıştı.

“BİRAZ TATSIZ OLAYLAR YAŞANDI”

Yeliz Yeşilmen bugün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı. Eşi Ali Uğur Akbaş ile kamera karşısına geçen Yeliz Yeşilmen “Biraz tatsız olaylar yaşandı. Kendi aramızda çözmeye çalıştığımız sorunlarımız var. Zamana bırakıyoruz. Çözdüğümüzde açıklama yapacağız. Şu anda aynı evde kalıyoruz. Bizim iki çocuğumuz var. Aile içinde böyle tatsız olaylar oluyor. Bunun üçüncü şahıslarla alakası yok” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçen gün Instagram hesabından gözyaşları içinde çektiği videoyu paylaşan Yeşilmen, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Evet bugün ağladım, iki saat ağladım. Gözlerim yanıyor, şişti. Sonra kızım geldi makyaj yaptı, yapmak zorunda olduğum reklamlarım var, ekmek param, ben para kazanmak zorundayım. Mecburum buna. Şu an kimseye bir şey açıklamayacağım, ok yaydan çıkmıştı, durduruldu. Açıklamıyorum, açıklamayacağım; ben de zamanı geldiğinde dökerim. Kimle ilgili olduğunu, neyle olduğunu da söylemeyeceğim. Bu konuyu kapatıyorum, kapatmak zorundayım çünkü ev halkının hepsi üzüldü. Her zaman güçlü olmak zorundayız. Biz Türk kadını var ya dünyada bir numarayız.”

“SONUMUN BERGEN GİBİ OLMASINI İSTEMİYORUM”

“Ama her şeye şükreden acılarının içinde mutlu olan bir kadınım. Hiçbir zaman, hiç kimsenin beni mutsuz etmesine izin vermeyeceğim, aldığım aile terbiyesi, dini inançlarım, yüreğim sayesinde yaşıyorum. Çok güzel mesajlar yollamışsınız. Yakınımdakiler biliyor ne olduğunu, belki bir gün siz de öğrenirsiniz.O gün bugün değil. Bakalım zaman ne getirecek, bilmiyorum. Sadece son sözüm; iyi niyetimin daha fazla kullanılmasını artık istemiyorum. Çok büyük fedakarlıklar yaptım, her konuda da yapıyorum ama sonumun Bergen gibi olmasını da istemiyorum.”

BERGEN’E NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Bergen, 31 Ekim 1982’de eşi tarafından yüzüne atılan kezzap görme yetisini kaybetmişti. Bergen, 14 Ağustos 1989’u 15 Ağustos’a bağlayan gece, Adana’da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürülmüştü.