Sophia Loren’in en büyük pişmanlığı

İtalyan oyuncu Sophia Loren en büyük pişmanlığını açıkladı. "Bu benim hayatımın hayaliydi" diyen Loren gelinlik giyememekten yakındı.

Radio Times adlı programa konuk olan 86 yaşındaki Sophia Loren, hayatı boyunca hiç pişmanlık yaşamamaya çalıştığını ancak gelinlik giymenin en büyük hayali olduğunu ifade etti.

İtalyan oyuncu şu ifadeleri kullandı:

“Hayatta hiç pişmanlıklarınız olmadığını söylemek zor. Yaşadıkça çok çeşitli deneyimler elde ediyorsunuz. Ama ben her zaman pişmanlıklarım olmaması için uğraştım.”

“Huzurlu bir yaşamım oldu. İstediğim her şeye sahip oldum. Harika bir aile, güzel çocuklar ve güzel torunlar. Pişman olduğum tek şey beyaz gelinlik giyerek evlenmemiş olmak. Bu benim hayatımın hayaliydi, hala da içimde”

Loren, Carlo Ponti ile 1996 yılında nikâh masasına oturmuştu. Loren, evlenirken gelinlik yerine açık renkli sade bir elbise tercih etmişti.