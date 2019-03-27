Sophie Turner cinsel tercihleri hakkında açıklamalar yaptı

Dünyanın merakla beklediği dizi Game of Thrones’in başlamasına sayılı günler kala, dizide Arya ve Sansa Stark karakterlerine hayat veren Maisie Williams ve Sophie Turner, Rolling Stone dergisinin nisan sayısının kapağında yer aldı…

Dergi için samimi pozlar veren ikiliden Sophia, cinsel tercihleri hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Bir süredir Jones Brothers grubunun üyelerinden Joe Jones ile birlikte olan ve yakında nişanlanacakları konuşulan Turner “Ben ruha aşık oluyorum, cinsiyete değil” dedi…

İşte Sophia’nın o açıklamaları: “Kendimi hayatımın geri kalanında bekar biri olmaya hazırlıyordum. Bence bir kez doğru insanı bulduğunuzda bunu anlarsınız. Olduğumdan daha olgun bir ruha sahibim. Hayatı tanımak için yeterince yaşadığımı hissediyorum.”

Turner, “Erkekleri tanımak için yeterince erkek, kadınları tanımak için yeterince kadın tanıdım” diyerek de şaşırttı. Ne demek istediğini ise şöyle anlattı: “Her insan, her kadın deneyimdir. Bu büyümenin bir parçası. Ben ruha aşık oluyorum, cinsiyete değil.”

