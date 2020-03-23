Sophie Turner, Evangeline Lilly’nin corona virüsü umursamazlığını eleştirdi

Game of Thrones'un genç yıldızı Sophie Turner, önceki gün meslektaşı Evangeline Lilly'nin corona virüsünü ciddiye almadığı yorumunu sert bir dille eleştirdi. Turner, isim vermeden "Başlarım sizin özgürlüğünüze" dedi.

İngiliz oyuncu Sophie Turner, dünyayı saran ve binlerce kişiyi canından eden corona virüsü tehdidine karşı hayranlarını uyarmaya devam ediyor.

Eşi Joe Jonas ile ilk bebeklerini bekleyen Turner, Instagram hesabından canlı yayınla bağlanarak, salgında sosyal mesafenin önemini vurguladı.

Turner, geçen gün corona virüsünü küçümseyen ve işlerin her zamanki gibi devam ettiğini söyleyen Evangeline Lilly’yi isim vermeden eleştirdi.

“EVDEN ÇIKMAK HAVALI BİR HAREKET DEĞİL”

Ünlü yıldız, “Evde kalın, aptallık etmeyin. Özgürlüğünüzü sağlığınızın üstünde görüyorsanız, başlarım sizin özgürlüğünüze! Başka insanları, etrafınızdaki savunmasız insanları enfekte edebilirsiniz” diyerek, dışarı çıkanları eleştirdi.

Evde kalın uyarılarını tekrar hatırlatan Turner, “Dışarı çıkmak, havalı ve zekice bir hareket değil” dedi.

“BAZILARI ÖZGÜRLÜKLERİNE HAYATLARINDAN DAHA ÇOK DEĞER VERİR”

Lost dizisinin yıldızı, geçen gün Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak, “Çocuklarımı jimnastik kampına bıraktım. Gitmeden önce ellerini yıkadılar. Oynuyor ve gülüyorlar. İşler her zamanki gibi” notunu yazmıştı.

Lilly’nin takipçileri ise bu tutumunun corona virüsünü ciddiye almadığını söyleyerek tepki göstermişti. Gelen tepkilere ise ünlü oyuncu, “Bazı insanlar hayatlarına özgürlüklerinden daha çok değer verir, bazılarıysa özgürlüklerine hayatlarından daha çok değer verir. Herkes kendi seçimini yapar” diyerek sıra dışı bir şekilde kendisini savunmuştu.