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Sophie Turner hamilelik pozlarını ilk kez paylaştı
Sophie Turner hamilelik pozlarını ilk kez paylaştı
Game of Thrones dizisinde Sansa Stark olarak ünlenen ve iki yıl önce Jonas Brothers grubundan Joe Jonas ile evlenen Sophie Turner, sosyal medya hesabından ilk kez hamilelik pozlarını paylaştı.
Magazin 29 Eylül 2020 - 11:38

Temmuz ayında ilk bebeklerini dünyaya getiren Sophie Turner ve Joe Jonas çifti, şimdiye kadar konuyla ilgili hiçbir paylaşım yapmamıştı. Dün akşam ise Turner, bu durumu değiştirdi.

24 yaşındaki İngiliz oyuncu, bikinisi ve pembe çizgili pijamasıyla verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.

Henüz kızı Willa’nın fotoğraflarını görememiş olsak da Sophie Turner’ın özel hayatına dair nadir paylaştığı anları görmüş olduk.

Çift, Temmuz ayında bebeklerinin doğumunu People’a yaptıkları açıklama ile duyurmuştu. Çifte yakın bir kaynak, “Kızlarına çok aşıklar ve çok heyecanlılar. Çift, bu özel anın tadını çıkartıyor ve haberleri sadece yakın aile ve arkadaşlarıyla paylaşıyor. Pandemi nedeniyle Sophie ve Joe, görüştükleri kişiler konusunda çok dikkatliler” demişti.

Son güncelleme: 11:41 - 29.09.2020
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