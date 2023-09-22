Sophie Turner, Joe Jonas’ın boşanma davası açtığını medyadan öğrenmiş

Joe Jonas ve Sophie Turner'ın ayrılık haberi magazin dünyasında yankılanmaya devam ediyor. İkili hakkındaki son iddialar ise herkesi şoke etti. Geçtiğimiz ay boşanma kararı alan ikili ortak bir açıklama yapmış olsalar da meğer Turner, bu kararı medya aracılığıyla öğrenmiş.

Sozcu.com.tr

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Son günlerde magazin gündeminde geniş yer alan Sophie Turner ve Joe Jonas ayrılığı ile ilgili birbirinden ilginç iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. İkilinin çocukların bakımı, velayeti gibi konularda anlaşamadıkları gibi ayrılık kararının da taraflardan biri tarafından verildiği iddia ediliyor.

Magazin basınında yer alan son haberlere göre ise Game of Thrones’taki rolüyle yıldızını parlatan Sophie Turner, kocası Joe Jonas’ın boşanma davası açtığını medyadan öğrendi.

34 yaşındaki Jonas, eylül ayının başlarında Miami, Florida’da iki çocuğunun annesinden boşanmak için dava açtığında dünya çapında hayranlarını şoke etti. Ancak görünüşe göre bu karara, çiftin hayranları kadar Turner da şaşırdı.

Jonas bu iddiaları reddetti ve bir sözcü aracılığıyla şunları söyledi: “Sophie ile birçok görüşmeden sonra Joe, Florida’da boşanma işlemlerini başlattı, çünkü Florida dava için uygun bir yer. Sophie, Joe’nun boşanma davası açacağının farkındaydı.”

Ayrıca Turner’ın, Jonas’ı çocuklarının pasaportunu vermemekle suçlaması üzerine de Florida Mahkemesi’nin her iki ebeveynin de çocuklarını başka bir yere taşımasını kısıtlayan bir karar çıkardığı ve kararın Turner’a 6 Eylül’de tebliğ edildiği iddia edildi.

Dört yıldır evli olan çiftin üç yaşında Willa ve bir yaşında DJ adında iki kızları var.

Mahkeme belgelerine göre; Turner, çiftin ayrılmadan önce çocuklarını İngiltere’de yeni bir eve taşıma planları yaptığını iddia ediyor. Belgede, “Tarafların ortak planı, anne ve çocukların, babanın grubunun Amerika Birleşik Devletleri turnesinin bir bölümünde baba ve geniş ailesine katılmaları ve ardından İngiltere’ye evlerine dönmeleriydi. Aile, İngiltere’de kiralık bir mülkte yaşamaya devam edecek ve ardından Aralık 2023’te tamamlanan İngiltere’deki yeni evlerine birlikte taşınacaktı” deniyor.

Turner’ın avukatı ise Jonas’ın boşanma davalarında çocuklarının son altı ay içinde nerede yaşadığına ilişkin yanlış bilgiler verdiğini iddia etti.

Geçtiğimiz on iki ay boyunca çiftin ve çocuklarının New York, Londra, Miami, Las Vegas ve Warwickshire, İngiltere’de dolaştıkları iddia edildi.

Belgelerde, “Anne ve baba, 2022 Noeli boyunca İngiltere’de kaldıkları süre boyunca ortaklaşa, İngiltere’de kalıcı yuvalarını aramaya, büyük kızları için İngiltere’de bir okul seçmeye ve ailelerini İngiltere’ye yerleştirmeye karar verdiler. Taraflar, özellikle büyük çocuğun yaşı göz önüne alındığında, ailenin İngiltere’ye kalıcı olarak yerleşmesi için zamanlamanın doğru olduğu konusunda anlaştılar. Her iki taraf da ailenin İngiltere’ye taşınması konusunda heyecanlıydı” ifadeleri yer alıyor.

Ayrıca çocukların pek çok kişisel eşyasının çoktan İngiltere’ye gönderildiği belirtiliyor.

Ancak Turner, Jonas’ın İngiltere’ye dönüşlerini durdurmak için çocuklarının pasaportlarını vermediğini iddia etti.

İkili çocukların velayeti ve daha da önemlisi nerede yaşayacakları konusunda anlaşamazken ayrılık haberlerinin ardından Turner ile ilgili çıkan iddialar da tartışma yaratmıştı.

Magazin basınında genişçe yer alan haberlerde Jonas’ın turnesi sırasında çocuklara baktığı ve Turner’ın ise film çekimlerinde olduğu, çocukların bakımından ziyade dışarı çıkmayı ve parti insanı olmayı tercih ettiği yazılmıştı. Hatta geçtiğimiz günlerde Taylor Swift ile görüşen Turner, bu iddialar doğrultusunda hayranlarından sert eleştiriler de almıştı. Ancak Turner’ı savunan hayranları da oldukça fazla…

Bir zamanların gözde çiftinin ayrılığının olaylı geçmesi beklenirken, hayranları da taraflarını seçmeye başladı.

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