Sophie Turner’dan ilginç itiraf: “Kocam dublorümü öpmeye çalıştı!”

Game of Thrones dizisinde Sansa Stark rolüyle üne kavuşan Sophie Turner’ın dublorü Butler, ilginç bir itirafta bulundu. Laura Butler’ın, Turner’a benzerliği nedeniyle dizi setinde yaşadıklarını anlattı.

Bir oyunculuk ajansına kayıt yaptıran 22 yaşındaki İrlanda’lı genç oyuncu, 2017 yılında Game of Thrones’un son bölümlerinde rol teklifi aldı. Laura Butler dizinin final sezonunda da rol almıştı. İnanılmaz benzerliği yüzünden sette bazen komik anlar yaşayan güzel oyuncu, genelde kendisini Sophie Turner’la karıştırmalarını önlemek için kendisini sette uzak tutmaya çalıştığını belirtti.

Sophie Turner, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda, eşi Joe Jonas’ın set ziyaretine geldiğinde dublorü Butler’ı kendisile karıştırarak öpmeye çalıştığını gülerek anlattı. İrlanda’lı oyuncu Butler ise bu olayla ilgili Daily Mail’a verdiği röportajda “Ben onu bir iltifat olarak algıladım.” ifadesini kullandı. Turner’ın eşi Jonas’ın kendisini eşi sanmasını komik bulduğunu söyleyen dublör, Sophie Turner’ın dizinin çekildiği dönemde nişanlanan çifte gelen tebrikleri de zorunlu olarak kabul etmiş.

Laura Butler, fotoğraflarda kendisini Sophie’ye benzettiğini fakat karşısında dururken hiçbir benzerlik göremediğini açıkladı. Ayrıca, “Bence bu benzerlik Sophie’nin kendisinden çok Sansa karakteriyle ilgili. Saç rengimizden dolayı mı bilmiyorum ama Sophie kendisi de bu benzerliğin biraz tuhaf olduğunu söylemişti” dedi. Çoğu arkadaşı da kendisini ünlü oyuncuya oldukça benzettiğini söyleyen Butler, bence çok büyük bir benzerlik söz konusu değil dedi.

Bu benzerliğin kendisine bir avantaj sağlayıp sağlamadığı konusundaki soruya Butler, “Disneyland’a gittiğimde insanlar benden imza ve selfieler çekmek istedi.” dedi. Bunun dışında bu benzerliğin hayatını çok değiştirmediğini anlatan oyuncu, Sophie ile iki farklı insan ve iki farklı hayat yaşadıklarını vurguladı.