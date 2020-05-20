Sorma Nedeni filmi konusu ne? Sorma Nedeni oyuncuları…

Sorma Neden, düğün gecesinde damadın kaybolması sonrasında yaşananları konu ediyor. Komedi türündeki Sorma Nedeni filmi konusu ve oyuncuları hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

2018 yılı yapımı Sorma Neden filminde Yağmur ve Kayhan’ın evlilik macerasının anlatılılıyor. İşte Sorma Neden filmi konusu ve oyuncuları…

SORMA NEDENİ KONUSU

Sorma Neden, düğün gecesinde damadın kaybolması sonrasında yaşananları konu ediyor. Yağmur ile Kayhan evlilik hazırlığındadır. Fakat çevrelerinden kimse bu düğünün gerçekleşmesini istemez. Kaynana ve görümceler Yağmur'u beğenmez ama Kayhan'a söz geçiremezler. Aşkını kalbine gömmeyi başaramamış gelinin eski sevgilisi ise bir umutla çıka gelir. Kimsenin istemediği düğün gecesinde herkesi şok eden bir şey olur. Damat ortadan kaybolmuştur. Kayıp damadı bulmaya çalışan polisler, Kayhan'ın arkadaşları, borçluları, yaşadığı mahallenin esnafı ve ailesini sorguya çeker. Polislerin sorguda öğrendiklerinden sonra işler iyice karışır. Bu macera ve gizem dolu düğünde kaybolan damat bulunabilecek midir?

SORMA NEDENİ FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Tolga Baş’ın oturduğu “Sorma Neden?” filminin senaryosunu Doğuhan Korkut kaleme alıyor. Başrollerini Burak Satıbol, Derya Şensoy ve Toygan Avanoğlu'nun paylaştığı komedi türündeki filmin kadrosunda Yılmaz Gruda,Yiğit Arı, Güray Özcan, Hacı Ali Konuk, Nazlı Tosunoğlu, Ayça Işıldar Ak gibi isimler bulunuyor. Görüntü yönetmenliğini Aşkın Sağıroğlu'nun üstlendiği filmin müzikleri ise İrsel Çivit'e ait.