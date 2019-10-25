Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaptırdığı estetikleri anlattı

YouTube kanalı üzerinden program yapan Pelin Kaya’ya konuk olan Danla Bilic, geçirdiği estetik operasyonlarla izleyenleri şaşırttı. Genç yaşına rağmen çok sayıda estetik operasyon geçirmesi ise bazı sosyal medya kullanıcılarını hayrete düşürdü.

Eski görüntüsünden eser kalmayan 25 yaşındaki Bilic, geçirdiği operasyonlar hakkında şunları söyledi; “Geçen birisi tweet atmış, ‘Utanmasan iç organlarını da yaptıracaksın’ diye. Onu da yaptıdım, mide ameliyatı oldum. Tüp mide ameliyatından sonra hemen arkasından burun ameliyatı oldum. Ama onun öncesinde bir diş operasyonum var. Bir ara çok dolgu yaptırmıştım, dolgudan dudağım burnuma değiyordu. Zayıfladıkça korkunç bir hal almaya başladım. Kilo aldığım dönem her hafta doktora gidip sürekli bir yerlerimi yaptırıyordum. Doktor ‘Artık lütfen yapmayalım’ diye yalvarıyordu. Dolgu yaptırmak bana kendimi güzel hissettiriyordu. Şu an dolgumu indirdim ama altta belki kalmış olabilir. Badem göz yaptırmadım ama bir ara çok istiyorum ve araştırmalarım sürüyor. Burun ameliyatı sırasında çeneme yağ koydurdum.”

“AJDA PEKKAN’I SOLLADI”

Bilic’in yaptırdığı estetikler akıllara hiç yaşlanmayan Ajda Pekkan’ı getirdi. Ünlü fenomenin bu yaşta yaptırdığı estetik operasyonları duyan 2. Sayfa programı sunucuları, “Ajda Pekkan’ı solladı” yorumunu yaptı.