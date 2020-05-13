Sosyal medya fenomeni Gianluca Vacchi baba olacağını duyurdu

Sosyal medya fenomeni Gianluca Vacchi, sosyal medya hesabından baba olacağını duyurdu. Vacchi, mutlu haberi "Bize verdiğin bu sevgi için çok teşekkürler. Hayata, bize verdiği bu güzel hediye için minnettarız" diyerek verdi.

İtalyan iş insanı ve Instagram fenomeni Gianluca Vacchi, bir süredir model Sharon Fonseca ile aşk yaşıyor. Paylaşımlarıyla 2016 yılında adını daha geniş kitlelere duyuran Vacchi, sosyal medya hesabından müjdeli haberi verdi. Sevgilisiyle video yayınlayan 52 yaşındaki Gianluca Vacchi, yaptığı paylaşımla bir bebek beklediklerini takipçilerine duyurdu. Vacchi, sevgilisinin önünde diz çöktüğü paylaşımında “Bize verdiğin bu sevgi için çok teşekkürler. Hayata, bize verdiği bu güzel hediye için minnettarız” diye yazdı.