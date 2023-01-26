Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında karar verildi

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın bazı yabancı sitelerde müstehcen içerikli görüntü paylaştığı iddiasıyla yargılandığı davada beraatine karar verildi. Karar sonrası avukatına sarılan Taşkın, "Çok mutluyum" dedi.

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İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ikinci celsesi görülen duruşmaya tutuksuz sanık Merve Taşkın avukatları Feyza Altun ve Emrah Karatay birlikte katıldı. Taşkın, duruşmaya geldiği kıyafetle dikkat çekti.

Kendisine söz verilen sanık Merve Taşkın beraatini talep etti. Avukatı Feyza Altun emniyetten gelen yazılara göre adı geçen internet sitesinin bulunamadığını belirterek “Kime ait olduğu belirlenememiştir. Celse arasında ihbar eden tarafından dosyaya müvekkilimin özel bilgileri sunulmuştur. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Suç unsurları oluşmamıştır. Bu nedenle müvekkilimin beraatini talep ederiz” dedi.

SAVCI BERAAT İSTEDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Taşkın hakkında müstehcen görüntülerini Instagram adlı sosyal medya sitesinde ve yurt dışı merkezli bir internet sitesinde yayınlayarak üzerine atılı müstehcenlik suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldığını belirtti.

Mütalaada, belirli bir bilimsel ve artistik değeri bulunmayan ve salt cinsel istekleri ve dürtüleri istismar ederek belirli bir kazanç sağlama amacı taşıyan ürünlerin müstehcen olarak kabul edilebileceği, dosyaya yansıyan görüntülerde sanığın tamamen çıplak olduğu fotoğraf ve videoların bulunmadığı, görüntülerin müstehcen nitelik taşımadığı ve suçun unsurları oluşmadığından sanığın beraatine karar verilmesi talep edildi.

Sanık ve avukatları, mütalaaya katıldıklarını belirtti. Mahkeme, ‘müstehcenlik’ suçundan dava açılmışsa da atılı suçun unsurları oluşmadığından Merve Taşkın’ın beraatine karar verdi.

“ÇOK MUTLUYUM”

Duruşma çıkışında avukat Feyza Altun “Bu çok önemli bir karardı. Çünkü Türkiye’de özellikle kadınların giyimine kuşamına ve yaşam biçimine saldırı niteliğindeki bu dava lehimize sonuçlandı. Ben çok mutluyum kendi adıma. Çok stresliydi çünkü Merve, güzel oldu” dedi.

Merve Taşkın da “Ben de çok mutluyum” deyince avukatı ile birbirlerine sarıldılar.

CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Merve K. isimli kişinin, sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’ın Instagram hesabı üzerinden teşhircilik yaparak, müstehcen fotoğraflar paylaştığı yönünde şikayetçi olduğu belirtildi. Şikayet üzerine ifadesi alınan Merve Taşkın’ın fotoğraflardaki kişinin kendisi olduğunu söyleyerek müstehcen içerikli olduğunu düşünmediğini söylediği de iddianamede yer aldı. Merve Taşkın hakkında ‘müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek’ suçundan, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edildi. (DHA)