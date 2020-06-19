Sosyal medya fenomeni Murat Övüç ‘basit yargılama usulü’ ile yargılanacak

Sosyal medya hesabından Ermenilerle ilgili, ''Siz Ermeniler pisliksiniz" diyen ve hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sosyal medya fenomeni Murat Övüç “basit yargılama usulü” kapsamında yargılanacak. Mahkeme Övüç'e tebligat göndererek 15 gün içinde yazılı savunmasını göndermesini istedi.

Ermeni asıllı Amerikalı şov yıldızı Kim Kardashian sosyal medya hesabından Türklerin Ermenilere soykırım yaptığı yönünde paylaşımlarda bulunununca tepki çekmişti. Kardashian’a bir tepki de sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ten gelmişti. Övüç yaptığı paylaşımda,”Siz Ermeniler pisliksiniz. Sen kimsin benim Osmanlı büyüklerime barbar diyorsun” demişti. Bu paylaşım sonrası Övüç hakkında, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Övüç hakkında hazırlanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

DURUŞMA YAPILMADAN KARAR VERİLECEK

İddianameyi inceleyen mahkeme, 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince, Övüç’ün dosyasında basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verdi. Buna göre mahkeme taraflara tebligat göndererek yazılı savunmalarını mahkemeye iletmelerini istedi. Savunmaların ulaşmasının ardından mahkeme dosyadaki delil durumuna göre duruşma yapmaksızın kararını verecek. Verilecek olan karara itiraz edilmesi halinde ise normal yargılama usulüne geçileceği bildirildi.