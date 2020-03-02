Sosyal medya fenomeni Uras Benlioğlu’nun aracı yandı

Muhabirliği bıraktıktan sonra Youtube'da içerik üretmeye başlayan Uras Benlioğlu'nun aracı yandı. Kendi Youtube kanalı için bir çekime giden Benlioğlu'nun aracındaki tüm kamera ekipmanları küle dönerken kendisi burnu kanamadan kurtuldu.

YouTube’da içerik üretmeye başlayan fenomen Uras Benlioğlu’nun aracında küle döndü. Kötü haberi Instagram hesabından duyuran fenomen, küle dönen aracından yara almadan çıktı.

ARACI VE KAMERALARI KÜLE DÖNDÜ

Son olarak Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği Exatlon Challenge yarışmasında yarışan ve sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan fenomen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda aracının küle dönmüş görüntüsünü paylaşarak “Araba, ekipmanlar hepsi yandı. Çok şükür bende bir şey yok” dedi.

