Sosyal medya fenomenleri serbest bırakıldı

İzmir'de sosyal medyada para ödülü dolandırıcılığına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alındıktan sonra tutuklanan sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ile Yeşim Aydın, 56 gün sonra serbest bırakıldı.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada para ödülü kazanıldığı belirtilip ‘vergisi’ adı altında vatandaştan para alarak, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yönelik ihbar üzerine soruşturma başlattı.

Ekipler, dolandırıcılık şebekesinin, kullanıcıları sosyal medya üzerinden oynanan oyundan para ödülü kazandıkları ancak belli miktarda vergiyi vererek ödülü alabilecekleri yalanıyla kandırdığını tespit etti.

Polis, 10 Kasım’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın’ın da bulunduğu 18 kişiyi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Barankoğlu ve Aydın’ın da bulunduğu 16’sı tutuklandı, 2’si ise serbest bırakıldı.

“DOLANDIRICILIĞI BİLSEM ASLA KABUL ETMEZDİM”

Simge Barankoğlu ifadesinde, “Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Ben tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Yeşim Aydın da “Geçimimi sosyal medyada reklam yaparak sağlıyorum. Bu kişiler benimle temasa geçip reklam vermek istediklerini söyledi. Ben de işim bu olduğu için kabul ettim. Böyle bir dolandırıcılık suçunun işlendiğini bilseydim asla kabul etmezdim. Bana verilen isim ve soyadlarının sahte olduğunu emniyette öğrendim. Müştekilerin hiçbiri ile iletişime geçmedim, para istemedim. Sadece reklam ücreti aldım. Çok üzgünüm” diyerek, kendini savundu.

MAHKEME TAHLİYE ETTİ

Şüphelilerle ilgili soruşturma sürerken, sulh ceza hakimliğinin aylık gerçekleştirdiği tutukluluk değerlendirme duruşmasında dün yeni bir karar verildi.

56 gündür cezaevinde bulunan Barankoğlu ve Aydın’ın tahliyesine karar verildi. (DHA)



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