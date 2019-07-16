Sosyal medya Halit Kıvanç’ı öldürdü

Ünlü spiker Halit Kıvanç’ın öldüğü haberleri sosyal medyada hızla yayılınca, bilgi kirliliği olmaması adına ünlü spikerin oğlu Ümit Kıvanç’tan açıklama geldi.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Ümit Kıvanç, ölüm haberini, “Babamın sağlık durumuyla ilgili bir yalan haber yayıldı, herkesten mesajlar telefonlar geliyor. Babam evinde, TV seyrediyor. Böyle bir şeyi kim neden yayar, anlamak mümkün değil. Herhalde durduk yerde kötülük olsun diye falan” sözleriyle yalanladı.