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Sosyal medya Halit Kıvanç’ı öldürdü
Sosyal medya Halit Kıvanç’ı öldürdü
Zaman zaman ünlü isimlerin hayatlarını kaybettiğine dair sosyal medyada yayılan yalan haber furyasından 93 yaşındaki ünlü spiker Halit Kıvanç da nasibini aldı.
Magazin 16 Temmuz 2019 - 07:57

Ünlü spiker Halit Kıvanç’ın öldüğü haberleri sosyal medyada hızla yayılınca, bilgi kirliliği olmaması adına ünlü spikerin oğlu Ümit Kıvanç’tan açıklama geldi.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Ümit Kıvanç, ölüm haberini, “Babamın sağlık durumuyla ilgili bir yalan haber yayıldı, herkesten mesajlar telefonlar geliyor. Babam evinde, TV seyrediyor. Böyle bir şeyi kim neden yayar, anlamak mümkün değil. Herhalde durduk yerde kötülük olsun diye falan” sözleriyle yalanladı.

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