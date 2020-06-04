Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Sosyal medyada en çok takip edilen isimler açıklandı
Sosyal medyada en çok takip edilen isimler açıklandı
Bir araştırma şirketi sosyal medyada Twitter platformunu baz alarak Türkiye'nin en çok takip edilen isimlerini açıkladı. Listenin başını ise Acun Ilıcalı çekiyor.
Magazin 4 Haziran 2020 - 12:41

Adba Analytics’in hazırladığı raporda Twitter’ın yönetici isimlerin sosyal medyadaki takipçi sayılarına bakıldığında Acun Ilıcalı’nın açık ara farkla ilk sırada olduğu görülüyor.

EN ÇOK TAKİP EDİLEN İSİM: ACUN ILICALI

Yönetici isimlerin sosyal medyadaki takipçi sayılarına bakıldığında Acun Ilıcalı’nın açık ara farkla ilk sırada olduğu görülüyor. 5 milyonun üzerinde takipçiye sahip Ilıcalı’yı Ümit Boyner ve Nusret Gökçe takip ediyor.

Takipçi Sayıları

Acun Ilıcalı 5.316.559

Ümit Boyner 403.303

Nusret Gökçe 370.066

 

Son güncelleme: 13:10 - 04.06.2020
Etiketler