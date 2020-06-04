Sosyal medyada en çok takip edilen isimler açıklandı
Adba Analytics’in hazırladığı raporda Twitter’ın yönetici isimlerin sosyal medyadaki takipçi sayılarına bakıldığında Acun Ilıcalı’nın açık ara farkla ilk sırada olduğu görülüyor.
EN ÇOK TAKİP EDİLEN İSİM: ACUN ILICALI
Yönetici isimlerin sosyal medyadaki takipçi sayılarına bakıldığında Acun Ilıcalı’nın açık ara farkla ilk sırada olduğu görülüyor. 5 milyonun üzerinde takipçiye sahip Ilıcalı’yı Ümit Boyner ve Nusret Gökçe takip ediyor.
Takipçi Sayıları
Acun Ilıcalı 5.316.559
Ümit Boyner 403.303
Nusret Gökçe 370.066