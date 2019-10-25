Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Sosyal medyada tartışma yaratan yüzük!
Sosyal medyada tartışma yaratan yüzük!
Zevkler ve renkler tartışılmaz. Bu, herkesin bildiği fakat hemen hemen kimsenin de aksini yapmaktan kendini alamadığı bir gerçek. İşte tam olarak böyle bir tartışma dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Facebook’ta yaşandı.
Sozcu.com.tr
Magazin 25 Ekim 2019 - 20:02

Tartışmanın fitilini ateşleyen bir Facebook grubunda paylaşılan nişan yüzüğü oldu. İnsanlar yüzüğün fotoğrafının altına yüzlerce yorum yazdı.

“DEĞERİ 35 BİN TL”

Bir kullanıcı yorumunda 6 bin dolar (yaklaşık 35 bin lira) olduğu iddia edilen yüzüğe yönelik çok sert eleştiriler geldi.

Birçok kullanıcı yüzüğü kenar renkleri ve şekli nedeniyle kadın cinsel organına (vajina) benzetti.

“SEKS OYUNCAĞI GİBİ”

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; yüzüğün seks oyuncağını andırdığını söyleyenler de az değildi.

Son güncelleme: 20:36 - 25.10.2019
Etiketler