Sosyal medyada tartışma yaratan yüzük!
Tartışmanın fitilini ateşleyen bir Facebook grubunda paylaşılan nişan yüzüğü oldu. İnsanlar yüzüğün fotoğrafının altına yüzlerce yorum yazdı.
“DEĞERİ 35 BİN TL”
Bir kullanıcı yorumunda 6 bin dolar (yaklaşık 35 bin lira) olduğu iddia edilen yüzüğe yönelik çok sert eleştiriler geldi.
Birçok kullanıcı yüzüğü kenar renkleri ve şekli nedeniyle kadın cinsel organına (vajina) benzetti.
“SEKS OYUNCAĞI GİBİ”
İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; yüzüğün seks oyuncağını andırdığını söyleyenler de az değildi.