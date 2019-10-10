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Sosyal medyadan duyurdu! Sıla özür dileyip iptal etti
Sosyal medyadan duyurdu! Sıla özür dileyip iptal etti
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla Cuma ve Cumartesi olan konserlerini iptal ettiğini duyurdu.
Magazin 10 Ekim 2019 - 23:02

Ünlü şarkıcı paylaşımında, “Çocuklarımız ve sivil halkımız canından olurken, yaralanırken, Cuma ve Cumartesi akşamları olanca coşku ve neşemle sahnede olacak gücü ben kendimde bulamıyorum” ifadelerini kullandı.

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Sıla Gençoğlu’nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle;

“Dün akşamüstünden beri büyük bir üzüntü, huzursuzluk ve kaygıyla takip ediyorum, ediyoruz olanları. Bilirsiniz; ben sanatın iyileştiricİ gücüne, koruyuculuğuna inanırım ancak vatan evlatları canla başla mücadele verirken, aileleri evlerinde evlat yolu gözlerken, günahsız bebekler, çocuklarımız ve sivil halkımız canından olurken, yaralanırken, Cuma ve Cumartesi akşamları olanca Coşku ve neşemle sahnede olacak gücü ben kendimde bulamıyorum. Seyircilerimin affına ve anlayışına sığınıyorum. Barış ve huzur dolu günlerin yakında olması dileğiyle. Sevgi ve saygılarımla.”