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Sosyal medyanın ünlü isimleri Ceren Özdemir’in ardından paylaştı
Sosyal medyanın ünlü isimleri Ceren Özdemir’in ardından paylaştı
Ordu’da 21’inci yaşını kutlamaya üç gün kala evinin önünde vahşice öldürülen balerin Ceren Özdemir hakkında sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu pek çok sosyal medya kullanıcısı bu vahşi cinayetle ilgili tepkilerini dile getirdi.
Magazin 4 Aralık 2019 - 14:02

Son zamanlarda ardı ardına yaşanan kadın cinayetleri sonrasında ülke olarak verilen cezaların caydırıcılığını konuşmaya başladık. Kadına şiddetin toplum olarak karşısında duruyor olsak da ardı ardına işlenen cinayetler ünlü ünsüz herkesin sabrını taşırmış durumda. Son olarak dün akşam saatlerinde Ordu’da yaşanan bir kadın cinayeti daha sosyal medyayı harekete geçirdi. İşte ünlü isimlerin Ceren Özdemir hakkında yaptıkları paylaşımlar:

Son güncelleme: 14:15 - 04.12.2019