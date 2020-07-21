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Sosyal medyanın ünlü isimlerinden Pınar Gültekin paylaşımları
Sosyal medyanın ünlü isimlerinden Pınar Gültekin paylaşımları
Ünlü isimler sosyal medya hesapları üzerinden beş gündür haber alınamayan ve kısa bir süre önce cansız bedenine ulaşılan Pınar Gültekin hakkında paylaşımlarda bulundu ve yaşadıkları acıyı satırlara döktü.
Magazin 21 Temmuz 2020 - 10:44

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi Pınar Gültekin'den (27) acı haber geldi. 5 gündür haber alınamayan genç kızın cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu. Gelen bu acı haber sonrasında sosyal medya yaşananlara tepki gösteren çok sayıda mesajla dolup taştı.

Ünlü isimler de ardı ardına gelen kadın ölümleriyle ilgili tepkilerini sosyal medya hesaplarından sert bir şekilde verdi:

Son güncelleme: 10:57 - 21.07.2020