Sosyal medyanın ünlüleri 23 Nisan’ı böyle kutladı

Bugün 23 Nisan 2020… Millet egemenliğine adım attığımız o büyük günün 100'üncü yıl dönümü... Durum böyle olunca da ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları en özel paylaşımlarla böylesine anlamlı bir günü kutladı.

“Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar” diyen Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı 23 Nisan’ı çocuklara armağan etti. İlk Çocuk Bayramı kutlaması 23 Nisan 1927’de Atatürk’ün himayesinde Ankara’da gerçekleşti. Her ne kadar bu anlamlı günün 100’üncü yıl dönümünde corona virüsü salgını yüzünden evlerimizde kalmak zorunda olsak da yapılan paylaşımlar ve söylenen sözler bu günün anlam ve öneminin ne kadar büyük olduğunu gösterdi.

İşte ünlü isimlerin 23 Nisan paylaşımları: