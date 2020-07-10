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Soygun filmi konusu ve oyuncuları… Soygun filminde kimler oynuyor?
Soygun filmi konusu ve oyuncuları… Soygun filminde kimler oynuyor?
Soygun filmi aksiyon içerikli konusuyla dikkat çekiyor. Kızının hastalığı sebebiyle soygun yapan bir babayı anlatan filmin detaylı konusu ve oyuncu kadrosu haberimizde...
Magazin 10 Temmuz 2020 - 15:29

Aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken Soygun filmin orjinal adı olan BUS-657 olarak da biliniyor. İşte konusu ve oyuncuları…

SOYGUN KONUSU

Kızının hastalığı nedeniyle 300 bin dolara ihtiyacı olan Luke Vaughn, çalıştığı kumarhanenin sahibi olan ‘Papa’ lakaplı Francis Silva’dan borç ister, ancak reddedilir. Vaughn’un kızını kurtarabilmek için tek çaresi kumarhaneyi soymaktır, bunun için iş arkadaşı Cox’un başını çektiği bir ekip kurar. Kumarhaneden 3 milyon $ çalmayı başaran ekip, tam kaçacakken işlerin olmadık şekilde gitmesi sonucu olay yerinden yürüyerek uzaklaşırlar ve bir belediye otobüsünü kaçırıp içindeki yolcuları rehin alırlar.

SOYGUN OYUNCULARI

Jeffrey Dean Morgan,
Robert De Niro,
Gina Carano

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