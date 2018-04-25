Söz 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Söz 43. son bölüm izle

Söz 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Derman, çok tehlikeli Medusa planını işletmeye başlıyor! Ekranların en çok takip edilen dizilerinden Söz'ün yeni bölüm tanıtımı yayınlandı! İşte Söz dizisine ilişkin ayrıntılar ve son bölüm izleme linki...

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Söz 44. yeni bölüm fragmanı geldi! Yavuz ve Bahar, Tim gelene kadar yalnız başlarına gece boyunca mücadeleye devam edeceklerdir. Bu mücadele birbirlerine olan sevgilerini tekrar hatırlamak için de bir fırsat doğuracaktır. İşte Söz 43. son bölüm izleme linki ve diziye dair yeni gelişmeler…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Derman, Medusa planını harekete geçiriyor!

Yaralı halde teröristlerin hedefinde olan Yavuz, Bahar'ın da yardımıyla tehlikeyi savuşturmayı başarır. Ama teröristlerin takibinden kurtulmak için sığındıkları ormanda yollarını kaybederler. Yavuz ve Bahar, Tim gelene kadar yalnız başlarına gece boyunca mücadeleye devam edeceklerdir. Bu mücadele birbirlerine olan sevgilerini tekrar hatırlamak için de bir fırsat doğuracaktır.

Kimliği deşifre olan Derman, Ataşe'yle kafa kafaya verip Medusa planını hızlandırma kararı alırlar. Tim'in bu planı önlemek için elindeki tek fırsat Ebu Zübeyir'e ulaşmaktır. Medusa planının şifrelerini para karşılığı satmayı kabul eden Ebu Zübeyir, Karabatak ve Eylem'in takibindedir. Ama Ataşe de yıllardır peşinde olduğu Ebu Zübeyir'e ulaşacak ve bilgi satmasını önlemek için her yolu deneyecektir.

Eylem verdiği kararla Avcı'yla olan bağını koparmak üzereyken, evlilik yolunda ilk adımı atan Çaylak ve Su'ya Tim'in güzel bir sürprizi vardır. Nazlı ise Güler'in rahatsızlığı sonucu alacağı haberle hayatının şokunu yaşayacaktır.

Ebu Zübeyir'den aldığı bilgiyle harekete geçen Tim büyük bir katliamı önlemek için İstanbul'a doğru yola çıkar.

SÖZ 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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