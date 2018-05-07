Söz 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 45. son bölüm izle

Söz dizisi son bölümü ile Star TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür ve Aybüke Pusat'ın yer aldığı dizinin senaryosunu Ethem Özışık yazıyor. Söz, son bölümde Ataşe’nin Tim’e hazırladığı sürpriz iki tarafı da elindeki tüm kozları oynamaya mecbur bırakacaktır. Peki Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Söz dizisi hakkında merak edilenler...

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Söz, Star TV ekranlarında 45. son bölümü ile yayınlandı. Dizinin son bölümünde Ataşe Agah'ı öldürmek için hamlesini yapıyor. Dizi tutkunları tarafından yakından takip edilen Söz’ün başrollerinde yakışıklı üsteğmen Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür ve Aybüke Pusat yer alıyor. Merak edilen konuların başında ise Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu geliyor. Haberimizden Söz ile ilgili bütün ayrıntıları takip edebilirsiniz.

Söz dizisinin 45. son bölümde; Derman'ın kaçma planı yüzünden sıkışıp kalan Yavuz, ölümüne de olsa savaşacaktır. Ama Erdem de canı pahasına Yavuz'u kurtarmaya kararlıdır. Erdem'in belgeleri yerine ulaştırmasıyla Ataşe ve Derman'ın etekleri tutuşmaya başlamıştır. Medusa ve terörle olan bağlantıları ortaya çıkmak üzeredir. Yapacakları eylemleri hızlandırma kararı alırlar. Büyük bir terör eylemi için tetiğe basılmıştır. Hedefledikleri, tüm ülkede kaosa yol açacak büyüklükte bir eylemler zinciridir. Bu eylemlerin başrol ismi ise Derman'dır.

SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Agah, Ebu Zübeyir'den ilk adım olarak İstanbul'da yapılacak bir patlamanın bilgisini almıştır ama bunu ulaştırmak için hapishaneden sağ kurtarılması gerekmektedir. Ataşe ise Agah'ı öldürmek için hamlesini çoktan yapmıştır. Yavuz ve Tim, Agah'ı kurtarmak için yola çıkar. Ama Ataşe'nin Tim'e hazırladığı sürpriz iki tarafı da elindeki tüm kozları oynamaya mecbur bırakacaktır.

Söz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SÖZ YENİ FRAGMAN

SÖZ SON BÖLÜM