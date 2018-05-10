Söz 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Söz 45. son bölüm izle

Başrolerinde Tolga Srıtaş, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür ve Aybüke Pusat’ın yer aldığı Söz 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni tanıtım nefesleri kesti. Ambulans sahnesi de izleyenleri ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor. İşte yeni fragman ve Söz son bölüm izleme linki…
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Ataşe Agah'ı öldürmek için hamlesini yapar…
Derman'ın kaçma planı yüzünden sıkışıp kalan Yavuz, ölümüne de olsa savaşacaktır. Ama Erdem de canı pahasına Yavuz'u kurtarmaya kararlıdır.
Erdem'in belgeleri yerine ulaştırmasıyla Ataşe ve Derman'ın etekleri tutuşmaya başlamıştır. Medusa ve terörle olan bağlantıları ortaya çıkmak üzeredir. Yapacakları eylemleri hızlandırma kararı alırlar. Büyük bir terör eylemi için tetiğe basılmıştır. Hedefledikleri, tüm ülkede kaosa yol açacak büyüklükte bir eylemler zinciridir. Bu eylemlerin başrol ismi ise Derman'dır.
Agah, Ebu Zübeyir'den ilk adım olarak İstanbul'da yapılacak bir patlamanın bilgisini almıştır ama bunu ulaştırmak için hapishaneden sağ kurtarılması gerekmektedir. Ataşe ise Agah'ı öldürmek için hamlesini çoktan yapmıştır.
Yavuz ve Tim, Agah'ı kurtarmak için yola çıkar. Ama Ataşe'nin Tim'e hazırladığı sürpriz iki tarafı da elindeki tüm kozları oynamaya mecbur bırakacaktır
“Avcı herkes değil, kardeşim!”#Söz @timsandb @startv pic.twitter.com/iMT31WTr7H
— SÖZ (@sozdizi) 9 Mayıs 2018
SÖZ YENİ FRAGMAN
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