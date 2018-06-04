Söz 49.Bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Söz 48. son bölüm izle!

Söz 49.Bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Star TV'nin sevilen dizisinin yeni tanıtım Düşmanın kabusu olmaya hazır mıyız? cümlesiyle başlıyor ve heyecan dozunu daha baştan yükseltiyor. Siz zafere ulaşmadan buraya dönmeyi yasaklıyorum cümlesi de izleyenlerin tüylerini diken diken etmeye yetiyor. İşte Söz 49.Bölüm 2. fragmanı ve Söz 48. son bölüm izleme linki...

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Başrollerini Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat ve Mehmet Özgür gibi önemli isimlerin paylaştığı Söz 49.Bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni tanıtımda operasyon herkesi heyecanlandıracak şekilde organize ediliyor. Derman köşeye mi sıkışıyor? İşte yeni bölüm tanıtımı ve Söz 48. son bölüm izleme linki…



YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Terör eylemini engellemek için Tim'in birkaç saati var…

Torpidonun fırlatılmasıyla ölümle burun buruna gelen Bahar, Su, Nazlı ve Güler'i kurtarmak için Tim'in sadece birkaç saati vardır. Aksi bir durumda geminin imha edilmesi gerektiği için bu durum onların sonu olacaktır.

Artık sadece Derman'ın kontrolünde olan büyük terör eyleminin şehirlerdeki yapılanmasını çökertmek için Ataşe'den edinilen bilgiyle Eylem, Avcı ve Aşık harekete geçerken, Tim'in kalanı da Erdem önderliğinde ortak bir operasyonla ülke sularında seyreden bomba yüklü gemiye çıkartma yapar.

Derman, büyük terör eylemini gerçekleştirmek için artık son dakikalara girdiğinde hem milyonlarca vatandaşımızın hayatı hem de Bahar, Su, Nazlı ve Güler'in hayatı Tim'in başarılı olmasına bağlıdır.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Derman, terör eylemine hazırlanıyor…

Başarılı bir operasyon sonucu Ataşe'yle birlikte Karabayır'a dönen Tim; Bahar, Nazlı, Su ve Güler'den haber alamamaktadır.

İkiye bölünen Tim, hemen arama tarama çalışmalarına başlar. Bu sırada Yavuz ve Erdem hastanede müşahede altında tutulan Ataşe'yi sorgulamak için yola koyulur. Ama Ataşe'nin amacı Derman'a zaman kazandırmaktır ve konuşmaya niyeti yoktur.

Tim; Bahar, Nazlı, Su ve Güler'in kaçırıldığını öğrendiğinde, Yavuz'un elinde, Ataşe'den başka bilgi alabileceği kimse yoktur. Yavuz Ataşe'yi konuşturmak için askerlik hayatının bitmesini göze alarak planını devreye sokar.

Yavuz'un edindiği bilgiyle harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Derman'ın büyük terör eylemini gerçekleşmek için kullanacağı gemiyi vurmaya hazırdır. Fakat kaçırılan Bahar, Nazlı, Su ve Güler'in gemide olduğundan kimsenin haberi yoktur.

Büyük terör eylemini gerçekleştirmek isteyen Derman, neleri göze alacak?

Sezon finaline son 2 bölüm #Söz @timsandb @startv pic.twitter.com/tljWnfGnpE — SÖZ (@sozdizi) 3 Haziran 2018

SÖZ 49. BÖLÜM 2. FRAGMANI

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