Söz 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz son bölüm izle

Söz dizisinin son bölümünde Derman, terör eylemine hazırlanıyor. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür ve Aybüke Pusat'ın yer aldığı dizinin senaryosunu Ethem Özışık yazıyor. Sezon finali yaklaşırken dizi severler Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. İşte Söz dizisiyle ilgili son gelişmeler...

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Söz dizisinin son bölümünde; Başarılı bir operasyon sonucu Ataşe'yle birlikte Karabayır'a dönen Tim; Bahar, Nazlı, Su ve Güler'den haber alamamaktadır. İkiye bölünen Tim, hemen arama tarama çalışmalarına başlar. Bu sırada Yavuz ve Erdem hastanede müşahede altında tutulan Ataşe'yi sorgulamak için yola koyulur. Ama Ataşe'nin amacı Derman'a zaman kazandırmaktır ve konuşmaya niyeti yoktur.

SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tim; Bahar, Nazlı, Su ve Güler'in kaçırıldığını öğrendiğinde, Yavuz'un elinde, Ataşe'den başka bilgi alabileceği kimse yoktur. Yavuz Ataşe'yi konuşturmak için askerlik hayatının bitmesini göze alarak planını devreye sokar.

Yavuz'un edindiği bilgiyle harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Derman'ın büyük terör eylemini gerçekleşmek için kullanacağı gemiyi vurmaya hazırdır. Fakat kaçırılan Bahar, Nazlı, Su ve Güler'in gemide olduğundan kimsenin haberi yoktur.

Söz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SÖZ YENİ FRAGMAN

SÖZ SON BÖLÜM