Söz 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 49. bölüm full izle!

Söz 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Terör eylemini engellemek için Tim’in birkaç saati var... Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür ve Aybüke Pusat’ın yer aldığı dizinin senaryosunu Ethem Özışık yazıyor. İzleyiciler yeni bölümde neler olacak merak ediyor: İşte Söz son bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanı hakkında ayrıntılar...

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Söz dizisinin son bölümünde; torpidonun fırlatılmasıyla ölümle burun buruna gelen Bahar, Su, Nazlı ve Güler'i kurtarmak için Tim'in sadece birkaç saati vardır. Aksi bir durumda geminin imha edilmesi gerektiği için bu durum onların sonu olacaktır.

Artık sadece Derman'ın kontrolünde olan büyük terör eyleminin şehirlerdeki yapılanmasını çökertmek için Ataşe'den edinilen bilgiyle Eylem, Avcı ve Aşık harekete geçerken, Tim'in kalanı da Erdem önderliğinde ortak bir operasyonla ülke sularında seyreden bomba yüklü gemiye çıkartma yapar.



Derman, büyük terör eylemini gerçekleştirmek için artık son dakikalara girdiğinde hem milyonlarca vatandaşımızın hayatı hem de Bahar, Su, Nazlı ve Güler'in hayatı Tim'in başarılı olmasına bağlıdır.

Söz 50. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SÖZ SON BÖLÜM