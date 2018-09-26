Söz 53. yeni bölüm fragmanı geldi! ‘Biz ölmeyiz şehit oluruz!’

Söz’ün aksiyon dolu sahneleri ile yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Yavuz Karasu eskisinden daha dirençli ve aynı azimle görevine yeniden bağlandı. Söz 53. Yeni bölüm fragmanında; Yavuz Karasu ile Dragan’ın biyologu gösterilir. Dragon, Yavuz’u tahrik etmeye çalışır ama Yavuz’dan tokat gibi yanıt gelir. İşte Söz 53. Yeni bölüm fragmanı...

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Söz dizisi 53. Bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yeni bölümden ilk fragman geldi bile. Yavuz Karasu omuz omuza olmasa da aynı amaç uğruna savaşmaya devam ediyor. Savcı Derya da güçlü duruşu ile adaleti savunuyor. Son bölümde Yavuz, Derya'ya gelen kurşunun önüne atlamıştı. Söz 53. Yeni bölüm fragmanında; Yavuzu Dragan'a “Biz ölmeyiz şehit oluruz, siz ölürsünüz leş olursunuz” der. Tim ölü ya da diri emri alır. İşte Söz'ün yeni bölümü öncesi yayınlanan ilk fragman…

SÖZ 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Söz 53. Yeni bölüm fragmanı bugün geldi. Ülkesi uğruna amaç edinmiş görev adamlarının konu edildiği dizide son bölüm hain bir plan ile bitmişti. Yeni bölümün yayınlanması ile vurulan Yavuz Karasu'ya ne olduğu da cevap bulacak. Yeni fragmanda Yavuz'un sağlığına kavuştuğu görülüyor. İşte Söz 53. Yeni bölüm fragmanı…

SÖZ 52. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dragan, Türkiye'yi hedef alan hain planını işlemeye başlar. Örgüte sızan 50 istihbaratçının listesini teslim eder. Listede tüm istihbaratçıların bilgileri detaylı şekilde yer alır. Dragan başka 3 ismi verir geri kalanı için de bir şartı vardır. Dragan, birinin ortadan kalkmasını ister. ‘Onu öldürün şifreyi vereyim' der.

DRAGAN'IN HEDEFİ MİLLİ GÜVENLİK PROTOKOLÜ

Yavuz görevine adapte olmaya çalışmaktadır. Ustası Dragan'ın planını Yavuz'a anlatır. Dragan'ın Milli Güvenlik protokolünün peşinde olduğunu söyler. En sonunda da ‘Ben istemiyorum, ben yokum' diyerek net cevabını verir. Tim uzatmayıp gider.

SÖZ 52. BÖLÜM İZLE

TİM, YAVUZ'U İKNA ETMEYE ÇALIŞIR

Tim Yavuz Karasu'nun yanına gelir. Yeni göreve gitmeden Yavuz ile konuşmak isterler. Amaçları Yavuz'u yanlarında göreve döndürmektir. Yavuz kabul etmeyince, kırılıp hiç özlemedin mi diye hesap sorarlar. Yavuz güzel bir konuşma ile yorulduğunu söyler.

TİM OPERASYONA BAŞLAR

TİM, Dragan'ın planını öğrenir ve operasyon başlatılır. Tim, listedeki istihbaratçıların hayatını kurtarmak için görevlendirilir. Yeni TİM komutanı Ateş olmalıdır ama kabul etmez bu nedenle emir komuta görevi Fethi'nin olur.

SAVCI DERYA İLE YAVUZ ATEŞ ALTIN KALIR

Savcı Derya, Yavuz ile buluşur. Derya'nın amacı Yavuz'u görevine geri döndürmek ister ve ‘Sana ihtiyacımız var' der. O sırada Yavuz için hazırlanan pusunun ortasında kalır. Pusuyu kuranlar kaçmayı başarır.

Savcı Derya Yavuz'u araştırmaya başlar, çünkü ona güvenmez. Yavuz yakaladığı adamı dövmekten beter eder.

DÜĞÜNDE BÜYÜK TEHLİKE

Çaylak ile Su'yun düğünü planlandığı gibi başlar. Tim zeybek oynarak büyük bir sürprize imza eder. Yavuz da düğündedir. Düğünde herkesi bekleyen başka bir tehlike daha vardır.