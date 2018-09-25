Söz 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tehlike hiç beklenmedik anda geldi (Söz 52. Son Bölüm izle)

Söz 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tehlike hiç beklenmedik anda geldi (Söz 52. Son Bölüm izle)

Söz dizisi 52. bölüm bu akşam ekrana geldi. Söz 52. Son bölümde, Yavuz artık Yalnız Kurt’tur. Tim’in çabalarına rağmen gizli görevini sürdürmeyi seçer. Savcı Derya, Yavuz’a yapılan saldırının ortasında kalır. Dragan Türk istihbaratçıların listesini Yavuz’un ortadan kaldırılması şartı ile örgüte verir. Söz dizisi son bölümde başka neler yaşandı? Söz 52. Bölüm izleme linki ve 53. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

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Söz soluksuz izlenen 52. Bölümünü yayınladı. Dizinin son bölümü yayınlanır yayınlanmaz 53. Bölümden önizleme geldi. Star TV'de yayınlanan Söz 52. son bölümde; Yavuz namlunun ucundadır. Savcı Derya onu ikna etmeye gittiğinde pusunun ortasında kalır. Dragan Türk İstihbaratçıların bilgilerini örgüte vermiştir. Tim operasyon için düğmeye basar. Yavuz bir yandan Tim bir yandan Dragan'a karşı savaşırlar. Peki Söz dizisi 52. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 52. Bölüm izleme sayfası…

SÖZ 53. BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Söz dizisi heyecan dolu 52. yeni bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanacak.

SÖZ 53. BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ 52. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dragan, Türkiye'yi hedef alan hain planını işlemeye başlar. Örgüte sızan 50 istihbaratçının listesini teslim eder. Listede tüm istihbaratçıların bilgileri detaylı şekilde yer alır. Dragan başka 3 ismi verir geri kalanı için de bir şartı vardır. Dragan, birinin ortadan kalkmasını ister. ‘Onu öldürün şifreyi vereyim' der.

DRAGAN'IN HEDEFİ MİLLİ GÜVENLİK PROTOKOLÜ

Yavuz görevine adapte olmaya çalışmaktadır. Ustası Dragan'ın planını Yavuz'a anlatır. Dragan'ın Milli Güvenlik protokolünün peşinde olduğunu söyler. En sonunda da ‘Ben istemiyorum, ben yokum' diyerek net cevabını verir. Tim uzatmayıp gider.

SÖZ 52. BÖLÜM İZLE

TİM, YAVUZ'U İKNA ETMEYE ÇALIŞIR

Tim Yavuz Karasu'nun yanına gelir. Yeni göreve gitmeden Yavuz ile konuşmak isterler. Amaçları Yavuz'u yanlarında göreve döndürmektir. Yavuz kabul etmeyince, kırılıp hiç özlemedin mi diye hesap sorarlar. Yavuz güzel bir konuşma ile yorulduğunu söyler.

TİM OPERASYONA BAŞLAR

TİM, Dragan'ın planını öğrenir ve operasyon başlatılır. Tim, listedeki istihbaratçıların hayatını kurtarmak için görevlendirilir. Yeni TİM komutanı Ateş olmalıdır ama kabul etmez bu nedenle emir komuta görevi Fethi'nin olur.

SAVCI DERYA İLE YAVUZ ATEŞ ALTIN KALIR

Savcı Derya, Yavuz ile buluşur. Derya'nın amacı Yavuz'u görevine geri döndürmek ister ve ‘Sana ihtiyacımız var' der. O sırada Yavuz için hazırlanan pusunun ortasında kalır. Pusuyu kuranlar kaçmayı başarır.

Savcı Derya Yavuz'u araştırmaya başlar, çünkü ona güvenmez. Yavuz yakaladığı adamı dövmekten beter eder.

DÜĞÜNDE BÜYÜK TEHLİKE

Çaylak ile Su'yun düğünü planlandığı gibi başlar. Tim zeybek oynarak büyük bir sürprize imza eder. Yavuz da düğündedir. Düğünde herkesi bekleyen başka bir tehlike daha vardır.