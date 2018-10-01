Söz 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yavuz ile Dragan burun buruna! (Söz 53. Son Bölüm izle)

Söz dizisi 53. Son bölüm bu akşam ekrana geldi. Söz 53. Son bölümde Yavuz’u hastanede ziyarete gelen Savcı Derya ile Yavuz arasına tatlı atışmalar yaşanıyor. Dragan, Milli Güvenlik Protokolü için eski adamlarından Ivan’ı hapishaneden kaçırıyor. Peki Söz dizisi son bölümde başka neler yaşandı? Söz 53. Bölüm izleme linki ve 54. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

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Söz 53. Son Bölüm yayınladı. Star TV'de yayınlanan Söz 53. son bölümde; Yavuz bir yandan Tim bir yandan Dragan'a karşı savaşıyor. Dragan Savcı Derya'yı öldürme hedefine ulaşamasa da, hapishanedeki adamını kaçırmayı başarıyor. Üstelik hapishaneye düzenlenen kaçırma operasyonunda önlerine çıkan herkesi öldürüyorlar. Savcı Derya'nın Yavuz'a artık bir can borcu var ama yine de Yavuz ona güven vermiyor. Ayrıca Savcı Derya ile Tim, Dragan'ın Ivan'a yaptıracağı alış-verişten haberdar. Peki Söz dizisi 54. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 53. Bölüm izleme sayfası…

SÖZ 53. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisi heyecan dolu 52. yeni bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı birkaç gün içinde yayınlanacak. Ancak henüz yeni fragman yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SÖZ 54. BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ 53. BÖLÜM ÖZETİ

Yavuz, Dragan'ın Savcı Derya'yı öldürme planını öğreniyor ve düğünde Derya'ya doğrultan silahın önüne atlıyor. Yavuz hayatını savcı Derya için tehlikeye atıyor. Savcı Derya'yı vuranlar kaçmayı TİM'le kovalamaca sonrası kaçmayı başarıyor.

IVAN'I HAPİSHANEDEN KAÇIRIYORLAR

Dragan bu sırada adamlarından Ivan'ı hapishaneden kaçırmak için plan yapıyor. Dragan Ivan sayesinde Milli Güvenlik Protokolüne ulaşmak istiyor.

Hapishanede çalışan elektrikçiyi ailesi ile tehdit ederek yardım etmeye zorluyor. Hapishanede trafolar patlıyor ve tüm kapılar açılıyor. Ivan'ı kaçırma operasyonu da böyle başlıyor. Hapishanenin tüm sistemleri çöküyor. Dragan'ın adamları füze ile hapishanenin kapısını patlatıyor. İçeri girip gördükleri herkesi öldürerek Ivan'a ulaşıyorlar.

DERYA, YAVUZ'U ZİYARETE GİDİYOR

Yavuz hastanede tedavi altına alınıyor. TİM hastanede Yavuz'u ziyarete gidiyor ve Savcı Derya'yı vurmak isteyen kadını nasıl fark ettiğini soruyorlar. Yavuz bu soruyu geçiştiriyor. Ziyarete gidenler arasında Savcı Derya da var. TİM, hastane odasından çıkarken Derya biraz daha kalıyor. Derya onun için canını ortaya attığı için Yavuz'a minnettar. Yavuz ise sivillerin canını korumak için canından geçmeyi askeri lisede öğrendiğini söylüyor. Derya ile Yavuz arasında tatlı atışmalar başlıyor. Ayrıca Savcı Derya, Yavuz'a minnettar ama yine de onun sadece bir tamirci olduğunu inanmıyor. Yavuz'un tam zamanında düğüne gelmesini sorguluyor.

TİM İŞ BAŞINDA

Savcı Derya ve Tim ekibi Ivan'ın kaçırılmasından sonra yeni bir dosya açıyor. Ivan'ın kabiliyetleri ve hakkında bilgi veriliyor. Ayrıca Dragan'ın telefon konuşması da kayıt ediliyor. Telefon kayıtlarına göre; Ivan bir paketi bir kuryeye iletecek. Tim, Dragan'ı durdurmak için operasyon başlatıyor.

SÖZ 53. BÖLÜM İZLE

KEŞANLI'NIN AŞKI

Keşan'lı Melissa'ya aşık oluyor. Evine gidiyor ama Melissa'nın psikolojik rahatsızlıkları var ve bir anda çılgına dönüyor. Seni de mi babam tuttu diyerek eline geçen her şeyi Keşanlı'ya atıyor. Daha sonra çantasından ilaçlarını istiyor.

DRAGAN İLE YAVUZ BURUN BURUNA

Yalnız Kurt Yavuz, Dragan'ın planlarını durdurmak için Viyana'ya gidiyor. Yavuz, Dragan'ın Berlin'de terör destekçileri ile yaptığı toplantıda neler konuşulduğunu öğrenmeye çalışıyor. Bu sırada Dragan ile Yavuz yüz yüze geliyor. Yavuz Dragan'a tüyleri diken diken eden o sözleri söylüyor; “Biz ölürüz şehit oluruz, siz ölürsünüz leş olursunuz”