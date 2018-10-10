Söz 55. yeni bölüm fragmanı: Savcı Derya, Yavuz’un peşinde! İşte Söz yeni bölüm fragmanı…

Söz 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'de yayınlanan Söz dizisi yeni bölüm fragmanında; Dragan ve Nisan daha da acımasız olma planı yapar. Dragan işleri ters gittiği için çok sinirlidir. Yavuz ile Derya arasındaki kapışma devam eder. Albay Erdem tek başına Dragan'ın adamlarına karşı koyar. İşte Söz 55. yeni bölüm fragmanı...

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Söz dizisi yeni bölüm fragmanı bugün yayınlandı. Söz yeni bölümde Albay Erdem’in durumu netleşecek. Bu nedenle izleyiler merakla yaşanan gelişmeleri bekliyor. Yayınlanan yeni bölümden ilk görüntülerde Dragan’ın bir adamı yaşatmak için verdiği çaba gösterilmişti. Doktor bu şartlarda zor dese de Dragan ne olursa olsun hayatta kalacağını söyler. Yeni fragmanda ise; Dragan ile Nisan daha da acımasız, daha da sert hareket etme kararı alır. Yavuz, Derya’ya ‘savcı olan sizsiniz gerçekleri bulmak sizin göreviniz’ der . Derya, Yavuz’un yanlış bir şeyler yapıp yapmayacağı konusunda emin değildir. İşte Söz 55. yeni bölüm fragmanı…

SÖZ 55. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

SÖZ 55. BÖLÜM ÖNİZLEMESİ

SÖZ 54. BÖLÜM ÖZETİ: İŞTE SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR…

Yavuz, Dragan'ı yakalıyor ve silahını doğrultuyor. Ama Yavuz talihsiz bir şekilde Dragan'ı elinden kaçırıyor.

Dragan'ın adamı Ivan Milli Güvenlik Protokolü'ne sızmayı başarıyor. Albay Erdem ve Savcı Derya acil durum ilan ediyor. Derya kendini suçluyor ve ‘bunu ona ödeteceğim' diyor. Erdem üst komutanlığa bilgi veriyor.

YAVUZ'U DURDURAN TURAN'MIŞ

Yavuz'un önüne çıkan kişinin Turan Usta olduğu belli oluyor. Yavuz, önüme çıkmasaydın o adamı indirirdim, sen kimin yanındasın diyor. Turan devletin yanında olduğunu söylüyor.

KARA LİSTENİN İLK İSMİ: BARAN BEHÇET

Tim'in yeni görevi belli oluyor. Baran Behçet'ten söz ediliyor. Behçet, kara listenin ilk ismi ve Tim'in hedefindeki ilk isim o olacak. Behçet ibadethanelere saldıran, kardeşi kardeşe kırdıran bir hain. Baran dışarı çıkmadığı için sahada oğlu Fazlı'yı kullanıyor. Her hafta aynı gün babasının yanına gittiğini söylüyorlar. Tim operasyon için start veriyor.

YAVUZ HEDEFİNDE NİSAN VAR

Yavuz'un öfkesini kontrol etmesi gerekir. Turan Yavuz'la konuşuyor ve her şey annenle başladı biliyorum ama öfken ülkenin bekasını tehlikeye sokmamalı diyor. Turan, Dragan'ın güvenlik sistemine girdiğini söylüyor ve Yavuz'ı Nisan'dan söz ediyor. Nisan, Dragan'a destek olmak için Türkiye'ye gelmiştir. Dragan ise planını yapıyor. İçeri girmek imkansız gibi görünse de Dragan dur durak nedir bilmiyor. Ayrıca Tim Behçet'in oğluna bir oyun kuruyor ve üzerine dinleme cihazı yerleştiriyor.

YAVUZ, NİSAN'I BULUYOR

Yavuz, Nisan'ın evine gidiyor. Nisan'ı koruyan adamları tek tek dövüyor. Nisan'la karşı karşıya gelen Yavuz onu ölümle tehdit ediyor. Nisan'a zehir veriyor ve elinde tuttuğu panzehri gösteriyor. Yavuz 5 dakikası olduğunu söylüyor. Nisan, Yavuz'a Dragan'ın Milli Güvenlik Protokolü'ne ulaştığını söylüyor. Yavuz istediği bilgileri edindikten sonra, Nisan'ı zehirlemediğini açıklıyor.

DERYA, GÜVENLİK KAMERASINA YAVUZ'U GÖRÜYOR

Savcı Derya kendisine yapılan saldırıyı araştırıyor. Güvenlik kamerasındaki bir görüntü dikkatinden kaçmıyor. Derya, Yavuz'un izini sürmeye devam ediyor.

ALBAY ERDEM HAYATINI FEDA EDİYOR

Nisan da oyuna dahil olunca ülkede kargaşa yaratacak bombalı eylem hazırlıkları başlar. Tim durdurmak için harekete geçer. Dragan hedefine çok yaklaşmıştır. Albay Erdem operasyonu bizzat yönetmek ister. Karısını arayıp helallik ister. Tim'I çok zor bir görev bekler ve Albay Erdem kendi hayatını feda eder.