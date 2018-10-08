Söz 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Albay Erdem canını feda ediyor! (Söz 54. son bölüm izle)

Söz, soluksuz izlenen 54. son bölümünü yayınladı. Star TV’de yayınlanan Söz 54. son bölümde; Dragan, Milli Güvenlik planına, Yavuz ise Nisan’a ulaşıyor. Tim kara listenin ilk ismine operasyon düzenliyor. Savcı Derya, Yavuz’un izini sürüyor. Dragan’ı durdurmak için Tim harekete geçiyor. Tim’in başında da Albay Erdem var. Albay başına geleceklerde habersiz eşini arayıp helallik istiyor. Söz dizisi 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 54. son bölüm izleme sayfası…

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Söz dizisi 54. son bölüm bu akşam ekrana geldi. Söz 54. son bölümde; Dragan'ın adamı Ivan, Milli Güvenlik Protokolü ile ilgili çok önemli bilgilere ulaşıyor. Bu sırada Yavuz Nisan'ın peşine düşüyor. Dragan hedefine çok yakın ama Yavuz karşında büyük bir engel olarak duruyor. Ayrıca Albay Erdem, Dragan'ı alt etmek için kendi hayatını feda ediyor. Peki Söz dizisi son bölümde başka neler yaşandı? Söz 54. Bölüm izleme linki ve 55. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

SÖZ 55. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisi heyecan dolu 54. yeni bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı birkaç gün içinde yayınlanacak. Ancak henüz yeni fragman yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SÖZ 55. BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ 54. BÖLÜM ÖZETİ: İŞTE SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR…

Yavuz, Dragan'ı yakalıyor ve silahını doğrultuyor. Ama Yavuz talihsiz bir şekilde Dragan'ı elinden kaçırıyor.

Dragan'ın adamı Ivan Milli Güvenlik Protokolü'ne sızmayı başarıyor. Albay Erdem ve Savcı Derya acil durum ilan ediyor. Derya kendini suçluyor ve ‘bunu ona ödeteceğim' diyor. Erdem üst komutanlığa bilgi veriyor.

YAVUZ'U DURDURAN TURAN'MIŞ

Yavuz'un önüne çıkan kişinin Turan Usta olduğu belli oluyor. Yavuz, önüme çıkmasaydın o adamı indirirdim, sen kimin yanındasın diyor. Turan devletin yanında olduğunu söylüyor.

SÖZ 54. BÖLÜM İZLE

KARA LİSTENİN İLK İSMİ: BARAN BEHÇET

Tim'in yeni görevi belli oluyor. Baran Behçet'ten söz ediliyor. Behçet, kara listenin ilk ismi ve Tim'in hedefindeki ilk isim o olacak. Behçet ibadethanelere saldıran, kardeşi kardeşe kırdıran bir hain. Baran dışarı çıkmadığı için sahada oğlu Fazlı'yı kullanıyor. Her hafta aynı gün babasının yanına gittiğini söylüyorlar. Tim operasyon için start veriyor.

YAVUZ HEDEFİNDE NİSAN VAR

Yavuz'un öfkesini kontrol etmesi gerekir. Turan Yavuz'la konuşuyor ve her şey annenle başladı biliyorum ama öfken ülkenin bekasını tehlikeye sokmamalı diyor. Turan, Dragan'ın güvenlik sistemine girdiğini söylüyor ve Yavuz'ı Nisan'dan söz ediyor. Nisan, Dragan'a destek olmak için Türkiye'ye gelmiştir. Dragan ise planını yapıyor. İçeri girmek imkansız gibi görünse de Dragan dur durak nedir bilmiyor. Ayrıca Tim Behçet'in oğluna bir oyun kuruyor ve üzerine dinleme cihazı yerleştiriyor.

YAVUZ, NİSAN'I BULUYOR

Yavuz, Nisan'ın evine gidiyor. Nisan'ı koruyan adamları tek tek dövüyor. Nisan'la karşı karşıya gelen Yavuz onu ölümle tehdit ediyor. Nisan'a zehir veriyor ve elinde tuttuğu panzehri gösteriyor. Yavuz 5 dakikası olduğunu söylüyor. Nisan, Yavuz'a Dragan'ın Milli Güvenlik Protokolü'ne ulaştığını söylüyor. Yavuz istediği bilgileri edindikten sonra, Nisan'ı zehirlemediğini açıklıyor.

DERYA, GÜVENLİK KAMERASINA YAVUZ'U GÖRÜYOR

Savcı Derya kendisine yapılan saldırıyı araştırıyor. Güvenlik kamerasındaki bir görüntü dikkatinden kaçmıyor. Derya, Yavuz'un izini sürmeye devam ediyor.

ALBAY ERDEM HAYATINI FEDA EDİYOR

Nisan da oyuna dahil olunca ülkede kargaşa yaratacak bombalı eylem hazırlıkları başlar. Tim durdurmak için harekete geçer. Dragan hedefine çok yaklaşmıştır. Albay Erdem operasyonu bizzat yönetmek ister. Karısını arayıp helallik ister. Tim'I çok zor bir görev bekler ve Albay Erdem kendi hayatını feda eder.