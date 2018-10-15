Söz 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dragon Yavuz’u can evinden vuruyor! (Söz 55. Son Bölüm izle)

Söz dizisi 55. Son bölüm bu akşam ekrana geldi. Söz 55. Son bölümde Tim Baran’ı konuşturmayı başarır ve örgütün tepe isimlerine dair çok önemli bir bilgiye ulaşır. Tim, Dragan ve Yavuz bu ismin peşindedir. Dragon kaybettiği için delirir ve her fırsatta karşına çıkan Yavuz’u zor durumda bırakacak bir plan yapar. Peki Söz dizisi son bölümde başka neler yaşandı? Söz 55. Son Bölüm izleme linki ve 56. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

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Söz soluksuz izlenen 55. Bölümünü yayınladı. Star TV'de yayınlanan Söz 55. son bölümde; Dragan, Yavuz Karasu ve TİM için yeni bir hain plan yapar. Hem Albay Erdem tek başına pusudan kurtulmayı başarmış hem de Tim Baran'ı konuşturmayı başarmıştır. Şimdi Dragan'ın da Tim'in de hedefinde Erdal isimli bombacı vardır. Yavuz da Erdal'ın peşine düşecektir. Ayrıca Savcı Derya, Yavuz'a Nisan ile fotoğrafını göstererek onu sorguya çeker, ama Yavuz soğukkanlılıkla bu durumdan sıyrılmayı başarır. Peki Söz dizisi 56. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 54. Son Bölüm izleme sayfası…

SÖZ 56. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisi heyecan dolu 55. yeni bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı birkaç gün içinde yayınlanacak. Ancak henüz yeni fragman yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SÖZ 56. BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ 55. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Örgüt Baran'ı sağ çıkarmak için herkesi öldürecektir. Albay Erdem kahramanca önlerinde durur. Tek başına düşmanın karşısına çıkar. Ancak yanındaki aracın benzin deposuna bıçak saplamıştır ve silahla ateş eder. Ortalığı alevler sarar. Tim, Albay Erdem için alevlerin çıktığı yere gider. Olay yerine geldiklerinde her yeri alevler sarmıştır. Albay Erdem alevlerin arasından çıkar. Tüm örgüt elemanlarını etkisiz hale getirmiştir ve hayatta kalmayı da başarmıştır. Tim bu habere çok sevinir.

SÖZ 55. BÖLÜM İZLE

DRAGAN VE NİSAN ÖFKEDEN DELİRİYOR

Dragan işler yolunda gitmediği için çok kızgındır. Baran'ın alındığını duyunca da iyice küplere biner. Nisan'ı arayıp Baran'ı aldıklarını söyler. Karşılıklı öfkelerini körüklerler. Daha da acımasız olma anlaşması yaparlar ve yeni yol haritası için toplantı yapmaya karar verirler.

TİM BİR KEZ DAHA BAŞARIYOR

Tim Albay Erdem'i kurtarmaya gidince Baran kaçar. Tim son anda peşine düşer. Baran'ı canlı yakalamaları gerekir ama onu vurmadan durduramazlar.

YAVUZ NEZARETTE ESKİ BİR DOSTU İLE KARŞILAŞIYOR

Yavuz, Nisan yüzünden nezarete atılmıştır. Nezarette bir adamla karşılaşır. Üstü başı kir pas içinde olan adam Yavuz'u ona Allah'ın gönderdiğini söyler. Selim Aktaşlı olduğunu beraber doğuda görev yaptıklarını söyler. Yavuz ‘Kopuk' diyerek eski dostuna sarılır. Yavuz artık asker olmadığını söyler. Selim, karısını döven bir adamı dövdüğü için nezarettedir.

Yavuz nezaretten çıktığında Kopuk da salınmıştır. Yavuz ile gitmek ister. Yavuz bunu başta kabul etmese de Selim'in yaşadığı travmanın farkındadır. Selim tüm arkadaşlarının öldüğünü söyler ‘ben neden ölmedim' diye ağlar. Yavuz dayanamaz ve Selim'i yanında götürür.

BARAN KONUŞUYOR VE ERDAL'IN ADINI VERİYOR



Yaralanan Baran'ın yaşaması için 20 dakikası vardır. Albay Erdem madem ölecek burada bırakalım der. Baran onu orada bırakmamaları içi yalvarır ve onlara bilgi vereceğini söyler. Örgütteki tepe yöneticilerin yerlerini sorarlar. Baran bu bilgiyi ancak Erdal'ın bileceğini söyler. Örgütte tepe yöneticilerinin yerleri sürekli değişiyordur. Baran bu bilgiyi verdikten sonra Tim'in planı tutmuştur. Bu fikir Eylem'imdir. Albay Erdem, Eylem'i tebrik eder.

DRAGAN, ERDAL'LA YENİ BİR EYLEM PLANLIYOR



Toplantı günü gelir. Patlayıcılar konusunda uzman Erdal onların da gündemindedir. Dragan Erdal'ı kullanarak yeni hain bir plan yapar. Bir Türk karakolunu bombalatacaktır. Dragan, Erdal'ı arar ve planından söz eder. Erdal teklifi kabul eder.

SAVCI DERYA, YAVUZ'U SORGUYA ÇEKİYOR

Savcı Derya emniyette Yavuz'un karşısına çıkar. Gözüm üzerindeydi diyerek ona sorular sormaya başlar. Derya'nın elinde Nisan ile Yavuz'un fotoğrafı vardır, kim olduğunu sorar. Yavuz tanımadığını ve kadın güzel olduğu için masasına oturduğunu söyler. Kavga sebebi olarak da ters ters bakışmaları gösterir. Derya, Yavuz'a inanmaz ama elinde daha sağlam bir kanıt yoktur.

DRAGAN'DAN YAVUZ'U DERİNDEN YARALAYACAK

Yavuz da Erdal'ın peşindedir. Dragan karşı hedef olarak bu sefer Tim'i alır. Çünkü Yavuz'a bu şekilde büyük darbe vuracağını bilir. Yavuz kimliğini açık etmeden Tim'in yardımına koşmalıdır.