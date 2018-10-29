Söz 58. yeni bölüm fragman/ ön izleme yayında! Savcı Derya canlı bomba ile burun buruna! (Söz 57. Son Bölüm izle)

Söz dizisi 57. son bölüm bu akşam ekrana geldi. Dizi yayınlanır yayınlanmaz yeni bölümden ön izleme de geldi. Söz 58. son bölümde örgüt ikinci bir saldırı peşinde. Ancak Savcı Derya kendi canını hiçe sayarak canlı bombayı ika etmeyi başarıyor. Yavuz ise önemli bir adamın peşinde, yakalamayı da başarıyor. Bundan sonrası da çorap söküğü gibi geliyor. Ayrıca Savcı Derya Yavuz’un gerçek kimliğini öğrenmek üzere. Peki Söz dizisi son bölümde başka neler yaşandı? Söz 57. son bölüm izleme linki ve 58. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Söz soluksuz izlenen 57. son bölümünü yayınladı. Son bölümün yayınlanmasının ardından yeni bölüm ön izlemesi de geldi. Star TV'de yayınlanan Söz 57. son bölümde; hain saldırı sonrasında Tim ve Yavuz faillerin peşine düşüyor. Ülkeye kaçak giriş yaban yabancı bir istihbarat görevlisini Yavuz ele geçiriyor. Bu adamın sorgusunda da çok önemli bir bilgiye ulaşılıyor. Yavuz'un kimliğinin deşifre olmasına ise an meselesi var. Savcı Derya öğrenmeden Yavuz'un harekete geçmesi gerekiyor. Ayrıca Savcı Derya yaralıların bulunduğu hastanede canlı bombayı ikna ederek büyük bir felaketi önlüyor. İşte Söz 57. son bölüm izleme sayfası…

SÖZ 58. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ 58 YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME

SÖZ 58. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME/ FRAGMANI YAYINLANDI



SÖZ 57. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Korkunç bir patlama gerçekleşir. Hain saldırıyı Nisan planlamıştır. Tim saldırının faillerini aramaya koyuluyor. Albay Erdem ikinci bir saldırıya karşı da önlem almaları gerektiğini söylüyor. Görüntülerde buldukları kişinin kimliğine ulaşıyorlar. Bulunan adamın kim olduğu ile ilgili araştırmalar başlıyor.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

YAVUZ BOMBACININ PEŞİNDE

Yavuz da Turan usta ile saldırı üzerine konuşuyor. Dragan'ın Yavuz'a verdiği ilaç etkisini göstermeye başlıyor. Yavuz çok yoğun baş ağrıları çekiyor. Turan, saldırıya karışan kişi ile ilgili bilgileri buluyor. Bu adam sahte kimlik ve pasaport ile ülkeye giriş yapmış. Yavuz, adamın bir otele giriş yaptığı bilgisini öğreniyor ve oraya gidiyor. Yavuz adamı buluyor ve peşine takılıyor. Adam da takip edildiğinin farkında ve Nisan'ı arayıp haber veriyor. Nisan'ın gönderdiği adamlar, bombacıyı araba ile alıyor. Yavuz peşinden koşuyor ama yetişemiyor.

‘NİSAN SİZİN EFENDİNİZ'

Örgüt yaşanan son gelişmelerden rahatsız. Nisan'a da bu konuda hesap soruluyor. Hatta Nisan'a onların köpeği olmadıklarını söylüyorlar. Örgüt, silahsızlıktan ve parasızlıktan dert yanıyor. Dragan sert bir tavırla ortamı sakinleştiriyor. Dragan ayağa kalkıp bir konu anlatmaya başlıyor ve masadakilerden birinin kafasını uçuruyor. Ayrıca masadakilere hepsinin Nisan'ın köleleri olduğunu ve Nisan'ın da efendileri olduğunu söylüyor. Masada buz etkisi yaratan bu hareket Nisan'ın takdirini kazanıyor.

Örgüt insansız hava araçları için sinyal bozucu teknolojiye ihtiyaç duyduklarını söylüyor. Nisan bu isteği küçümsüyor ve onlar için daha iyi planları olduğunu söylüyor.

CANLI BOMBA HASTANEDE

Tim saldırıda yaralananların güvenliği için hastaneye gidiyor. Bakanında yaralıları ziyarete geleceği öğreniliyor. Savcı Derya'da orada ve farkında olmadan canlı bomba ile çarpışıyor. Kadının tedirgin tavırlarından şüpheleniyor ama yanından geçip gidiyor. Canlı bomba tuvalete gidiyor ve önceden oraya saklanan bombayı üzerine titreyerek bağlıyor. Telefonla komut vererek eyleme hazır olduğunu söylüyor.

SAVCI DERYA BOMBACI İLE YÜZ YÜZE

Bakan hastaneye geliyor. Tim önlem almak için tüm katlara bakıyor. Kadın bombacı tuvaletten çıkıyor. Ama çok tedirgin bir halde. Savcı Derya kadını tekrar fark ediyor. Ve kadının tuvalete doğru yönelmesiyle peşinden gidiyor. Derya tuvalete geldiğinde bombacı ile karşı karşıya geliyor. Bombacı ‘yaklaşma patlatırım' diyor. Derya, kadın bombacı ile konuşarak onu ikna etmeye çalışıyor. Derya, hastanede bir sürü çocuk ve yaşlı insan olduğunu söylüyor. Hastaneyi tahliye etmeleri için ondan zaman istiyor. Ayrıca ona hiç zarar gelmeyeceğinin altını çiziyor. Derya, Fethi'yi arayarak canlı bombanın uzlaşmak istediğini ama önce hastanenin tahliye edilmesi gerektiğini söylüyor.

YAVUZ'UN KİMLİĞİ DEŞİFRE OLABİLİR

Yavuz arabası ülkeye kaçak giriş yaban yabancı bir istihbarat görevlisinin takibe alıyor. Turan Usta adamı konsolosluğa girmeden alması gerektiğini söylüyor. Yavuz yolda polise yakalanıyor. Ancak Yavuz yolda aracını bırakarak bir motor çalıp yoluna devam ediyor. Böylece polisleri de atlatıyor.

Yavuz yabancı istihbarat görevlisini yakalıyor. Ama Savcı Derya, Yavuz'un kimliğini deşifre edecek görüntülere ulaşıyor. Yavuz o görüntüleri Derya izlemeden yok etmek zorunda.

TİM, ÇOK ÖNEMLİ BİR BİLGİYE ULAŞIYOR

Yavuz, yakaladığı adam sorguya alınıyor. Sorguda Nisan ile örgüt arasında önemli bir silah alışverişi yapılacağı öğreniliyor. Tim operasyon için harekete geçiyor. Operasyon için Eylemi Karabatak ve Keşanlı kılık değiştiriyor.