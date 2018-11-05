Söz 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yavuz, Tim’le burun buruna! (Söz 58. Son Bölüm izle)

Söz dizisi 58. son bölüm bu akşam ekrana geldi. Söz 59. son bölümde Yavuz ölümün eşiğinde olduğunu öğreniyor ama bu onu görevinden döndürmüyor. Dragan Tim’e tuzak kurup Yavuz’u kullanmak istiyor ama Yavuz, Dragan’ı alt etmeyi başarıyor. Yavuz Dragan’a karşı çok önemli bir koz ele geçiriyor ama Tim de Yavuz’la burun buruna gelmek üzere. Söz dizisi son bölümde başka neler yaşandı? Söz 58. Bölüm izleme linki ve 58. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

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Söz soluksuz izlenen 58. Son Bölümünü yayınladı. Star TV'de yayınlanan Söz 58. bölümde; Dragan, Tim'in elindeki adamı (Behran) almak için Yavuz'u kullanmak istiyor. Ancak Yavuz riskli bir plan yapıyor. Sonunda da Dragan'ı alt ediyor. Ancak Yavuz Dragan'a asıl darbeyi Nadya ile vuruyor. Tek risk ise Tim'in Yavuz'un kimliğini öğrenmek üzere olması. Yavuz, Nadya'yı kullanarak Dragan'ı yakalamak istiyor. Peki Söz dizisi 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 58. son bölüm izleme sayfası…

SÖZ 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisi heyecan dolu 58. son bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı birkaç gün içinde yayınlanacak. Ancak henüz yeni fragman yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ 58. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Yavuz doktora gittiğinde vücudunda yayılan zehri öğreniyor. Dragan'ı arayıp ona ne verdiğini soruyor. Diragan'ın cevabı ise ‘sana yepyeni bir hikaye verdim' oluyor. Savcı Derya da Yavuz'un yanında ve çok üzgün. Hatta Yavuz'un bu konuda yanında olacağını da söylüyor. Derya başka doktorlara gitmeyi öneriyor ama Yavuz'un hiç umudu yok. Yavuz durumunun aralarında bir sır olarak kalmasını istiyor. Derya da bunun karşılığında Yavuz'un doktordan aldığı test sonuçlarını istiyor. Çünkü doktor arkadaşlarına danışmak istiyor. Derya gittikten sonra kendi ile baş başa kalan Yavuz, Dragan'ı öldürmeden ölmeyeceği üzerine kendine söz veriyor.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

TİM DRAGAN'IN NAMLUSUNUN UCUNDA

Tim' bir tuzak kuruluyor. Birkaç araba önlerini kesiyor ve çatışma başlıyor. Tim Behramı vermemek için etrafını sarma kararı alıyor. Behram Nisan ile telefonla konuşurken Tim'e yakalanıyor. Nisan hemen, Dragan'ı arayıp yardım istiyor. Dragan Tim'e karşı harekete geçiyor. Tim, Behram'ı kuytuda sorguya çekiyor ama Dragan da uzaktan onları izliyor. Ardından da Yavuz'u arıyor. Tim'in namlunun ucunda olduğunu söyleyerek Yavuz'un Behram'ı almasını istiyor. Yavuz'a bir de süre veriyor. Yavuz, Dragan'ın planını ustasına anlatıyor. Yavuz riskli bir plan yapıyor. Kopuk ile beraber Behram'ı alıyorlar. Ancak Albay Erdem durumu çözüyor ve Tim yeniden Behram'ın peşine düşüyor. Yavuz onları Türk sınırlarına sokuyor ve ustasına haber veriyor. Dragan'ın silahı imha edilir. Yavuz peşlerine düşen Tim'i atlatmak için Behram'ı arabadan aşağı atar.

TEHLİKESİ TAKAS

Yavuz, takas için Dragan'la bir kez daha karşı karşıya geliyor. Dragan takasta Nadya'nın olduğunu öğrenince deliriyor. Nadya'yı kaybetmeyi asla göze alamıyor ve takası engellemeye çalışıyor. Tim de bu tasak için harekete geçiyor. Yavuz, Nadya sayesinde Dragan'ın ensesine binmek üzeredir. Ancak tek sorun Tim'le de karşılaşma ihtimalidir.