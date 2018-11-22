Söz 61. yeni bölüm fragmanı: Tim şehit veriyor! (Söz 61.bölüm fragmanı izle)

Söz 61. yeni bölüm fragmanı yeni bölümden çok kritik sahnelerle ekrana geldi. Yavuz ile Savcı Derya birbirlerini kollarken yakınlaşmayı sürdürüyor. Söz 61. yeni bölüm fragmanında; “Yastığımız mezar taşı, yorganımız kan olsun…” şarkısı tüyleri diken diken etti. Dragan kurduğu hain pusuda Tim’e ağır darbe indirdi. Yavuz da kardeşleri ile beraber vuruldu. Ortalık toz duman içinde. Ve birinin öldüğü duyuluyor. İşte Söz 61. yeni bölüm fragmanı...

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Söz 61. yeni bölüm fragmanı bugün Star TV tarafından yayınlandı. Dragan kardeşinin intikamını almak için Sadi ile ortak iş yapmaya başladı. Yeni bir örgüt kurarak korkunç bir eylem planladılar. Söz 61. yeni bölüm fragmanında ise; Hain tuzakla Tim ve Yavuz yaralanıyor. Savcı Derya, Yavuz'u kucağına yatırıp ‘ambulans çağırın' diye bağırıyor. Dragan'ın oynadığı oyun felaket doğuruyor. Tim'den kimin sağ kalıp kimin öldüğü bilinmiyor. Yavuz kanlar içinde. Herkes bir tarafa savrulmuş… İşte Söz 61. yeni bölüm fragmanı…

SÖZ 61. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



SÖZ 60. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dragan'ın hedefinde Savcı Derya var. Derya, Dragan'ı kardeşi ile tehdit ediyor. Derya'nın evinde elinde silahla bekleyen Dragan, Yavuz gelince saklanıyor. Derya büyük bir tehdit altında olduğunu Yavuz'a anlatmaya çalışıyor. Yavuz başta anlamıyor ama Derya ona aşık olduğunu söylüyor. Dragan da evde onları izliyor.

YAVUZ, DERYA'NIN TEHLİKEDE OLDUĞUNU ANLIYOR

Yavuz, Derya'nın tehlikede olduğunu fark ediyor. Dragan ile Derya evden çıkıyorlar. Yolda Yavuz arıyor ve Dragan uyararak telefonu açmasına izin veriyor. Yavuz, kafasının karışık olduğunu söylüyor. Yavuz aslında yolda onları takip ediyor. Yavuz, Derya'nın ‘tehdit edilirsem seni öperim' sözlerini hatırlıyor.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

KEŞANLI BÜYÜK YARA ALIYOR

Keşanlı Melisa'yı kurtarmak isterken saldırıya uğramıştır. Yüzü vücudu yara bere içindedir. Ormanlık alanda gözünü açtığında Melissa'nın adını sayıklar. Ayakta zor duran Keşanlı'nın telefonu da paramparça olmuştur. Melisa ise babasının adamlarından kaçmak ister ama başarısız oluyor. Babası Melisa'nın evden kaçtığını evin kapısında öğrenir ve Keşanlı ile ilgili tehditler savuruyor. Melisa babasına yalvarıyor ama babasının onu dinlemeye niyeti yok.

DRAGAN DERYA'NIN ÜZERİNE BOMBA BAĞLIYOR

Dragan, Savcı Derya'yı Adli Tıp'a sokarak kardeşinin ilaçlarını almasını istiyor. Ama içeri girerken beline bomba bağlamasını istiyor. Derya yarım saat içinde ilaçları alıp dönmezse bütün bina havaya uçacak. Dragan bir de üzerine izleme cihazı takıyor. Derya'nın süresi başlıyor. Yavuz yolda Derya'yı kaybediyor ve Kopuk'u arayıp aracı bulmasını istiyor. Yavuz, Savcı Derya'nın nerede olduğun öğreniyor. Dragan'ın kardeşinin durumu kötü. Derya ilaçlarla Adli Tıp'tan çıkıyor. Derya ‘gerçekten bir teröristle anlaşma yapacağımı mı sandın. Teslim ol' diyor. Dragan'ın kardeşinin hayatını garanti eden Derya bomba patlarsa ilaçlarında yok olacağını söylüyor. Dragan, Derya'nın teklifini kabul etmiyor, silahını çıkarıyor. Derya ‘beni öldürsen de kaçamazsın' diyor. Yavuz tam o sırada yetişiyor. Ateş açarak Dragan'ı kaçırıyor. Derya üzerinde bomba olduğunu söylüyor ve uzak durmasını istiyor. Yavuz bombaya müdahale ediyor.

DRAGAN İÇİN İNTİKAM VAKTİ

Dragan kardeşinin ilaçlarını alamayınca öfkeden delirir. Sami ile ortak olarak yeni bir örgüt kurar. İntikam almak için ülkeyi bölmeyi planlar. Sami'nin finansmanı onun için çok önemlidir. Örgüt kurulur ilk saldırı ise bir askeri üstür. Yavuz, Dragan'ın planını öğrenir ve Tim harekete geçer. Ancak orada Tim'i bekleyen hain bir tuzak vardır.