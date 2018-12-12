Söz 64. yeni bölüm fragmanı: Ateş hala ortalarda yok! (Söz 64. bölüm fragmanı izle)

Söz dizisi heyecan dolu 64. yeni bölüm fragmanı ile ekranda. Yeni fragmanda;Albay Erdem'in komutasında Tim görevine sıkı sıkıya sarılıyor. Kopuk ile Yavuz bir grup adamın arasına giriyor. Hepsini perişan ediyorlar. Nazlı, Ateş'i soruyor ve olanlardan habersiz 'neden gelmedi hala' diyor. İşte Söz 64. yeni bölüm fragmanı...

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Söz 64. yeni bölüm fragmanı STAR TV’de yayınlandı. Ateş, Nazlı ve annesinin intikamını almak için örgüte sızdı. Bu sızma girişiminde çok önemli bilgilere ulaştı. Ama kendi hayatını da tehlikeye soktu. İşte son bölümde yaşananlar…

SÖZ 64. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazlı hastanede yaşam savaşı veriyor. Durumu fenalaşınca Su, Erdem'e haber veriyor. Erdem, Tim ile hastaneye geliyor. Kızının halini görünce ayakta duracak dermanı kalmıyor. O anda Nazlı gözünü açıp babasına bakıyor. Erdem sevinç içinde kızına orada olduğunu söylüyor.

ATEŞ DÜŞMANIN İÇİNE SIZDI

Ateş kendini Dragan'ın adamlarının yanına aldırmayı başarıyor. İlk işi Şero'nun adamları arasına girmek. Şero örgütün en yetenekli bomba uzmanı. Ve bir grup adamla beraber Ateş de eğitilmek üzere Şero'nun yanına gidiyor. Şero o sırada Dragan için yeni bir bomba hatırlıyor. Dragan çoklu saldırı yapmaya hazırlanıyor.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

TARIK İLE YAVUZ BİR KEZ DAHA KARŞI KARŞIYA

Polis Yavuz'u emniyete götürüyor. Savcı Derya, Tarık'ı “Depoya girenler kimler?” diye sorguya çekiyor. Derya Yavuz'u tanıyıp tanımadığını da soruyor. Tarık hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranıyor. Derya sorgu odasındaki Yavuz'ı Tarık'a gösteriyor ve onu öldürmeye gelenin Yavuz olup olmadığını soruyor. Tarık, Sami'yi arayıp Yavuz'u kendi kendine halledeceğini söylüyor.

NAZLI HAYATA TUTUNUYOR

Nazlı gözlerini açıyor ve babası ile konuşuyor. Nazlı'ın ilk sorusu ise annesi oluyor. Erdem annesinin tedavi altında olduğunu söylüyor. Kızını sakinleştirmeye çalışan Erdem dik durmaya çalışıyor. Nazlı bu saldırıyı kimin yaptığını merak ediyor. Ama babası da bilmiyor. Nazlı Ateş'i de soruyor. Erdem operasyonda olduğu için orada olmadığını anlatıyor.

ATEŞ İÇİN HESAP SORMA VAKTİ

Ve Ateş, Şero ile karşılaşıyor. Şero elindeki bombayı göstererek Dragan'dan söz ediyor. Ateş'in gözü önüne cenaze günü ve Nazlı'nın hali geliyor. Ateş, Erdem'i arıyor. Erdem telefonu Nazlı'ya veriyor. Nazlı'nın sesini duyan Ateş çok mutlu oluyor.

DERYA YAVUZ'UN PEŞİNDE

Derya, Yavuz'u sorguya çekiyor. Artık sıkıldığını söyleyerek Yavuz'u konuşturmaya çalışıyor. Yavuz inkarla Derya'nın elinde bir kanıt olmadığını söylüyor. Derya, Yavuz tarafından hayal kırıklığına uğramak istemiyor. Yavuz ise ona ileride bir durum olursa seçim yapmak zorunda olmadığını söylüyor.

ATEŞ'İN HAYATI TEHLİKEDE

Ateş, Şero'yu yakalamak üzereyken Dragan'ın yeni saldırı planını öğrenir. Ateş hem öç almak hem de Dragan'ın yeni planını bozmak istiyor. Telefonda Erdem'le konuşup örgütün yeni bir plan hazırladığında olduğunu haber veriyor. Tim, Ateş'ten gelen haberle harekete geçer. Ateş kendi hayatından vazgeçmiştir. Tim Şero için bir tuzak kuruyor. Ayrıca Ateş'i kurtarmak için de dikkatli olmalılar. Ve Ateş'in hayatı büyük bir riske giriyor.