Söz 65. yeni bölüm fragmanı: ‘Türk olmak zordur!’ (Söz 65. bölüm fragmanı izle)

Söz dizisi 65. yeni bölüm fragmanı bugün seyirci karşısına çıktı. Yeni fragmanda; Sami Yavuz'a çok büyük bir oyun oynuyor. Tim yeni bir operasyona hazırlanıyor. Yavuz, Derya ile konuşarak çok daha zor günleri geldiğini ve ondan nefret edeceğini söylüyor. Yeni fragmana Albay Erdem'in "Türk olmak zordur. Çünkü dünya ile savaşırsın. Ama Türk olmamak daha zordur. Çünkü Türklerle savaşırsın' sözleri damgasını vuruyor. İşte Söz 65. yeni bölüm fragmanları...

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Söz 65. yeni bölüm fragmanı Star TV’de yayınlandı. Yavuz, Sami ve ekibine savaş açtı. Bu hamlesi ona hiç beklenmedik yerden darbe aldırdı. İşte son bölümde yaşananlar…

SÖZ 65. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Yavuz örgüt ile kozalarını paylaşmaya gidiyor. Hem de tek başına. Cahit hemen Yavuz’u tahrik etmeye çalışıyor ama Yavuz onlara pabuç bırakmıyor. Yavuz sözlerine gözdağı ile başlıyor. Yavuz masadaki herkesin yaptıklarını bildiğini söylüyor ve kimse için çalışmadığını da anlatıyor.’ Siz 48 saat verdim’ diyerek sölerine devam ediyor. Sami’nin alaylı tavrından sonra süreyi 24 saate indiriyor. Teslim olmazlarsa ‘bu masada sizin yerinize kelleleriniz oturur’ diyor. Yavuz, Dragan ile yaptıklarını bildiğini söylüyor. Sami, Yavuz’un terör suçlamasını reddediyor. Yavuz süreyi tekrar hatırlatıp oradan uzaklaşıyor.

KARABATAK DEŞİFRE OLUYOR

Tim Karabatak’ı kurtarmak için operasyona başlıyor. Karatabak gerçek kimliğini açık ediyor. Tim yaklaşan kamyonu tespit ediyor. Keşanlı kamyonu durdurmak için kendini yola atıyor. Tam o sırada Şero, Karatabak’ın başına da silah doğrultuluyor. Karatabak, arkadaşından Şero’yu öldürmesini istiyor ama Ateş’in başına silah dayalı iken bir şey yapamaıyorlar. Ve Şero’nun bir kamyon dolu adamı silahlarla geliyor. Çatışma çıkıyor. Tim Ateş’i kurtaramıyor.

EYLEM İLE FETHİ TUTSAK

Eylem ile Fethi elleri kolları bağlı şekilde kapalı bir alana götürülüyor. Fethi başlarındaki silahlı adamlardan Eylem’i bırakmalarını istiyor. Dragan esirlerden haberdar oluyor. Dragan işkence ederek de olsa onları konuşturmalarını emrediyor. Eylem’in kanaması başlıyor. Ağlayarak bu durumla baş etmeye çalışıyor. Fethi perişan halde, ellerini çözmeye çalışıyor. Ve başarıyor da. Tam Eylem’e tekme atmaya hazırlanan adamdan başlayarak hepsini kurşuna diziyor.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

YAVUZ SAMİ VE EKİBİNİ ÇARESİZ BIRAKIYOR

Sami ve ekibi Yavuz’u bitirmek için bir yol arıyor. Anladıkları ise Yavuz’un darbe aldıkça daha da güçlendiği. Hatta ailesi hakkında da araştırma yapan ekip kimsesi olmadığını biliyorlar. Ancak Yavuz’un yalnız olamayacağını düşünüyorlar. Kendine olan güvenini de buna bağlıyorlar.

ATEŞ: BENİ ÖLDÜR DİYE YALVARACAKSIN

Dragan Şero’dan Karatabak’ın aralarına sızdığını öğreniyor. Kaçmaya çalışan Şero, Dragan’ın tehditi ile daha da panik oluyor. Ve o sırada Karatabak ile Şero karşı karşıya geliyor. Ateş, Şero’yu yere itip silahını çekiyor. Şero ‘beni öldürme’ diyor. Ateş bir yumruk indirip onu bayıltıyor ve ‘beni öldür diye yalvarakcasın’ diyor. Tim de o sırada çatışmaya devam ediyor. Ateş duyduğu silah sesi ile dengesini kaybediyor. Bunu fırsat bilen Şero Ateş’in kafasına taşla vuruyor ve onu yere yıkıyor.

KOPUK İLE TURAN HEDEFTE

Sami ve ekibi Yavuz’un verdiği süre dolmadan ona darbe indirmeye kararlı. Yavuz’u en zayıf noktasından vurmak için Turan ve Kopuk’ hedef alıyorlar. Yavuz Sami’nin gizli mekanını öğreniyor. Ve Karatabak ile ilgili de çok önemli bir istihbarat yakalıyor. Ama bu yüzden Turan ve Kopuk’a düzenlenen saldıraya yetişemiyor.