Yavuz’a ağır darbe! Söz 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Söz 64. son Bölüm izle)

Söz dizisi 64. Son bölüm bu akşam ekrana geldi. Söz 64. Son bölümde; Tim Karabatak'ın Yavuz ise Sami ve adamlarının peşinde. Eylem ile Fethi, Ateş'i bulmak isterken büyük bir tehlike ile karşı karşıya geliyorlar. Yavuz'un tehditi sonrası Sami'yi bulmaya çok yaklaşsa da Turan ve Kopuk'un başı büyük belaya giriyor. Söz dizisi son bölümde başka neler yaşandı? Söz 64. Bölüm izleme linki ve 65. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Söz soluksuz izlenen 64. Son Bölümünü yayınladı. Star TV'de yayınlanan Söz 64. son bölümde; Yavuz, Sami ile adamlarına 24 saat veriyor. Sami ve ekibi Yavuz’a saldırarak ondan kurtulamayacağını anlıyor. Ve Kopuk ile Turan’ı hedef ediniyorlar. Karabatak’ın kimliği deşifre oluyor. Ateş, Şero’nun kafasına silah dayayacak noktaya gelse de kardeşleri için duyduğu endişe onu yeniden tehlikeye sokuyor. Ayrıca Eylem ile Fethi tutsak düşüyor. Eylem’in kanaması başlıyor. Fethi son anda ellerini çözerek sevdiğini ölümden kurtarıyor. Söz dizisi 65. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 64. Son Bölüm izleme sayfası…

SÖZ 65. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisi heyecan dolu 64. Son bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı birkaç gün içinde yayınlanacak. Ancak henüz yeni fragman yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ 65. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz örgüt ile kozalarını paylaşmaya gidiyor. Hem de tek başına. Cahit hemen Yavuz’u tahrik etmeye çalışıyor ama Yavuz onlara pabuç bırakmıyor. Yavuz sözlerine gözdağı ile başlıyor. Yavuz masadaki herkesin yaptıklarını bildiğini söylüyor ve kimse için çalışmadığını da anlatıyor.’ Siz 48 saat verdim’ diyerek sölerine devam ediyor. Sami’nin alaylı tavrından sonra süreyi 24 saate indiriyor. Teslim olmazlarsa ‘bu masada sizin yerinize kelleleriniz oturur’ diyor. Yavuz, Dragan ile yaptıklarını bildiğini söylüyor. Sami, Yavuz’un terör suçlamasını reddediyor. Yavuz süreyi tekrar hatırlatıp oradan uzaklaşıyor.

KARABATAK DEŞİFRE OLUYOR

Tim Karabatak’ı kurtarmak için operasyona başlıyor. Karatabak gerçek kimliğini açık ediyor. Tim yaklaşan kamyonu tespit ediyor. Keşanlı kamyonu durdurmak için kendini yola atıyor. Tam o sırada Şero, Karatabak’ın başına da silah doğrultuluyor. Karatabak, arkadaşından Şero’yu öldürmesini istiyor ama Ateş’in başına silah dayalı iken bir şey yapamaıyorlar. Ve Şero’nun bir kamyon dolu adamı silahlarla geliyor. Çatışma çıkıyor. Tim Ateş’i kurtaramıyor.

EYLEM İLE FETHİ TUTSAK

Eylem ile Fethi elleri kolları bağlı şekilde kapalı bir alana götürülüyor. Fethi başlarındaki silahlı adamlardan Eylem’i bırakmalarını istiyor. Dragan esirlerden haberdar oluyor. Dragan işkence ederek de olsa onları konuşturmalarını emrediyor. Eylem’in kanaması başlıyor. Ağlayarak bu durumla baş etmeye çalışıyor. Fethi perişan halde, ellerini çözmeye çalışıyor. Ve başarıyor da. Tam Eylem’e tekme atmaya hazırlanan adamdan başlayarak hepsini kurşuna diziyor.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

YAVUZ SAMİ VE EKİBİNİ ÇARESİZ BIRAKIYOR

Sami ve ekibi Yavuz’u bitirmek için bir yol arıyor. Anladıkları ise Yavuz’un darbe aldıkça daha da güçlendiği. Hatta ailesi hakkında da araştırma yapan ekip kimsesi olmadığını biliyorlar. Ancak Yavuz’un yalnız olamayacağını düşünüyorlar. Kendine olan güvenini de buna bağlıyorlar.

ATEŞ: BENİ ÖLDÜR DİYE YALVARACAKSIN

Dragan Şero’dan Karatabak’ın aralarına sızdığını öğreniyor. Kaçmaya çalışan Şero, Dragan’ın tehditi ile daha da panik oluyor. Ve o sırada Karatabak ile Şero karşı karşıya geliyor. Ateş, Şero’yu yere itip silahını çekiyor. Şero ‘beni öldürme’ diyor. Ateş bir yumruk indirip onu bayıltıyor ve ‘beni öldür diye yalvarakcasın’ diyor. Tim de o sırada çatışmaya devam ediyor. Ateş duyduğu silah sesi ile dengesini kaybediyor. Bunu fırsat bilen Şero Ateş’in kafasına taşla vuruyor ve onu yere yıkıyor.

KOPUK İLE TURAN HEDEFTE

Sami ve ekibi Yavuz’un verdiği süre dolmadan ona darbe indirmeye kararlı. Yavuz’u en zayıf noktasından vurmak için Turan ve Kopuk’ hedef alıyorlar. Yavuz Sami’nin gizli mekanını öğreniyor. Ve Karatabak ile ilgili de çok önemli bir istihbarat yakalıyor. Ama bu yüzden Turan ve Kopuk’a düzenlenen saldıraya yetişemiyor.