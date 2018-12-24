Söz 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sami ve adamlarına büyük ders! (Söz 65. son bölüm izle)

Söz 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sami ve adamlarına büyük ders! (Söz 65. son bölüm izle)

Söz dizisi 65. Son bölüm bu akşam ekrana geldi. Söz 65. son bölümde; Sami tamirhaneye saldırıp Kopuk'u aldırıyor Sonra da Yavuz'u zararını karşılaması için tehdit ediyor. Tim ve Albay Erdem Karabatak için harekete geçiyor. Düşman askerlerinin kapısına dayanıyorlar. O sırada Dragan da orada. Ve Tim'in Karabatak'ı almadan dönmeye niyeti yok. Yavuz, Kopuk için hamlesini yapıyor. Sami kazandım zannederken büyük bir çıkmaza giriyor. Söz dizisi son bölümde başka neler yaşandı? Söz 65. Bölüm izleme linki ve 65. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

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Söz soluksuz izlenen 65. Son Bölümünü yayınladı. Star TV'de yayınlanan Söz 65. son bölümde; Karabatak düşman askerinin elinde. Ama arkadaşları onu yalnız bırakmıyor. Tim ile beraber Albay Erdem düşman askerinin kapısına dayanıyor. Bu direniş Dragan’ı tedirgin ediyor. Karabatak bir kez daha ölümle burun buruna geliyor. Öte yandan Sami tarafından kaçırılan kopuk için bir yandan Yavuz diğer yandan Savcı Derya harekete geçiyor. Söz dizisi 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 65. son bölüm izleme sayfası…

SÖZ 66. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisi heyecan dolu 65. Son bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı birkaç gün içinde yayınlanacak. Ancak henüz yeni fragman yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ 66. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tamirhaneye saldırı düzenleniyor. Ateş altın kalan Kopuk ve Turhan zor anlar yaşıyor. Yavuz da yetişiyor ama Kopuk kendini dışarı atıp ateş atmaya başlayınca arkasından yetişen adamlar onu bayıltıp kaçırmayı başarıyor. Sami planının tıkır tıkır işlediğini öğreniyor. Yavuz Sami’nin adamlarını takip ediyor. Sami, Yavuz’u arayıp şantaj yapıyor. ‘Dedikleirmi yaarsan arkadaşının kılına zarar gelmez’ diyor.

DERYA, KOPUK İÇİN DEVREDE

Derya olay yerine geliyor. Yavuz’dan isim istiyor. Düşanlarının çok tehlikeli olduğunu söylüyor. Ama Yavuz konuşmuyor. Derya Kopuk’u sağ salim bulacağını anlatıyor.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

TİM DÜŞMAN ÜSSÜNÜN KAPISINA DAYANIYOR

Albay Erdem ve Tim ekibi Karabatak için düşman üssünü kapısına dayanıyor. Dragan da o sırada içeride. Düşman askerinin silah çekmesi ile ortam geriliyor. Albay Erdem her şeyi göze aldığını söylüyor. Silahlarını indirmeleri isteniyor ama Erdem bu teklifi reddediyor. Erdem askerinin teslim edilmesini istiyor ama orada asker olmadığını söylüyorlar. Albay karşı karşıya geldiği Yüzbaşına arkasında adam bırakmayacağını anlatıyor.

ALBAY ERDEM VE TİM KURŞUNLARA DİRENİYOR

Düşman üssünden yapılan uyarı sonrası ateş açılıyor. Taciz ateşine karşı duran Albay Erdem’e tüm ekip katılıyor. Tüm bu anlar kameradan izleniyor.

Tim’in dik duruşu Dragan ve yabancı üsteki Yüzbaşıyı tedirgin ediyor. Dragan yaptığı yeni planla Karabatak’ı bir kez daha ölümle burun buruna getiriyor. Karabatak ise düşmanına kilitlenmiş durumda. Şero’yu öldürmeyi kafasına koyuyor.

YAVUZ’DAN BÜYÜK DERS

Dostu Kopuk’u kurtarmak için Yavuz plan yapıyor. Kopuk’un hayatını tehlikeye atan Sami büyük bir ders alıyor.