Dragan, Derya’yı çaresiz bırakıyor! Söz 67. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Söz 66.son bölüm izle)

Söz soluksuz izlenen 66. son bölümünü yayınladı ve izleyiciler yeni bölüm fragmanını heyecanla bekliyor. Star TV’de yayınlanan Söz 66. son bölümde; Karabatak yanan araçtan şehit olarak çıkıyor. Nazlı sevdiği adamın ölümüne inanmayıp TİM’i de bu fikre inandırıyor. Ama gerçek çok geç kalmadan ortaya çıkıyor. Dragan ve Sami yeni ülke kurma hayalleri ile kendilerine yeni yancılar arıyorlar. Ama bu arayış Yavuz’un radarına takılıyor. Savcı Derya çok önemli bir kozun peşine takılıyor. Orhan’ı operasyonla alarak gizli tanık yapmak istiyor. Ancak davetsiz bir misafiri var. O da Dragan... Peki, Söz dizisi 67. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 66.son bölüm izleme sayfası…

Söz dizisi 66. son bölüm bu akşam ekrana geldi. Söz 66. Son bölümde; Karabatak'ın acısı yüreklere kor gibi düşüyor. Nazlı ve arkadaşları kurtulduğuna inanmak istese de DNA testi gerçeği ortaya çıkarıyor. Derya çelik yelek sayesinde Kopuk'un kurşunundan hafif zararla kurtuluyor. Yavuz Sami ve Dragan'ın peşine düşüyor. Dragan ise Derya'nın gizli tanık olarak kullanmak istediği Orhan'ın peşine düşüyor. Operasyona yapılan baskın Derya'yı yeni bir çaresizliğe sürüklüyor. Söz dizisi son bölümde başka neler yaşandı? Söz 66. Bölüm izleme linki ve 67. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

SÖZ 67. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisi heyecan dolu 66. Son bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı birkaç gün içinde yayınlanacak. Ancak henüz yeni fragman yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ 67. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kopuk kendini kaybediyor ve Savcı Derya'ya silah çekiyor. Yavuz onu ikna etmeye çalışıyor. Hatta Derya'yı kurtarmak için namlunun önüne kendini atıyor. Kopuk dalgınlığından fırsat bulan Yavuz ateş ediyor. Kopuk ve Savcı Derya vuruluyor.

ŞEHİT ACISI

Karabatak uçuruma yuvarlanan kamyonun içinde patlamayla canından oluyor. Tim, Karabatak'ın parçalanmış cesedini buluyor. Karabatak arkadaşlarının gözleri önünde şehit düşüyor. Tim cesedi parçalanmış Karabat'ı ceset torbasında kışlaya getiriyor. Albay Erdem tek başına hareket eden Karabat'ın ölümünü kabullenemeyen TİM ile yürekleri dağlayan bir konuşma yapıyor.

Derya iyileşiyor. Derya'yı kurtaran çelik yelek oluyor ama kaburgalarından biri inciniyor. Derya, Yavuz'a Karabatak'ın naaşına ulaşamadıklarını söylüyor. Yavuz kendini suçluyor. Derya da ona engel olamıyor. O sırada TİM geliyor ve Yavuz da olanları öğreniyor.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

KARABATAK'IN ÖLÜMÜ NETLEŞİYOR

Karabatak'ın kimliği DNA ile teşhis ediliyor. Nazlı bir türlü Karabatak'ın ölümünü kabullenemiyor. Hatta TİM'i de bu konuda ikna etmeye çalışıyor. Ama acı gerçek kara bulut gibi üzerlerine çöküyor.

YAVUZ BİR DARBE DAHA İNDİRİYOR

Yavuz, Sami ile Dragan'ın peşini bırakmıyor. Dragan ve Sami yeni yancılar bulmak için harekete geçiyor. Bir görüşme ayarlıyorlar. Yavuz da bu görüşmeyi takip ediyor. Yavuz bu görüşmenin detaylarını Sami'nin ekibine anlattığında Sami çok zor durumda kalacaktır.

DERYA BU SEFER KURTULABİLECEK Mİ?

Derya Orhan'ın gizli tanık olarak dinlenmesi için operasyona hazırlıyor. Dragan Orhan'ın Sami'ye karşı hamle yapmasını engellemek için kaçak yollarla ülkeye girer. Savcı Derya'nın yürüttüğü operasyon Dragan'ın baskınına uğrar. Derya bir şekilde Orhan'ı kurtarır. Ama ikisi de ateş hattının ortasında kalır. Etraflarında destek alabilecekleri kimse yoktur.