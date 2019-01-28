Söz 67. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yavuz’un çıkmazı! (Söz 66.son bölüm izle)

Söz dizisi 66. Son bölüm bu akşam ekrana geldi. Söz 66. Son bölümde; Yavuz aynı kaderi bir kez daha yaşıyor. Kalbi Derya için atıyor. Dragan’ın oyunu Yavuz’u bir seçime zorluyor. İşte o sahnelerde Yavuz’un Derya’ya ‘Seni Seviyorum’ diye haykırışını duyuyoruz. Ve kurulan bir tuzağın ucunda Derya, diğer ucunda Dragan var. Söz dizisi son bölümde başka neler yaşandı? Söz 66. Bölüm izleme linki ve 67. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

Söz soluksuz izlenen 66. Son Bölümünü yayınladı. Star TV'de yayınlanan Söz 66. son bölümde; Dragan'ın adamlarına karşı 6 kişilik TİM ekibi. Dragan, pes etmiyor ve daha da acımasızlaşıyor. Yavuz, Derya'ya aşık oluyor. Ama bunu anladığı an onun hayatı ile sınandığı an. Dragan, Savcı Derya ve Albay Erdem'i kullanarak Yavuz'a tuzak kuruyor. Tim de büyük bir çıkmazın içindedir. Söz dizisi 67. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 66. Son Bölüm izleme sayfası…

SÖZ 67. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisi heyecan dolu 66. Son bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı birkaç gün içinde yayınlanacak. Ancak henüz yeni fragman yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ 67. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Derya ile Yavuz ateş hattının ortasında kalıyorlar. Dragan ve adamları ateş açıyor. Derya ile Yılmaz omuz omuza çarpışıyor. Dragan'ın adamlarını bir bir indiriyorlar. Yavuz planlı ilerliyor. Dragan dışarıdan bağırarak Yavuz'u tahrik etmeye çalışıyor. Yavuz ve Derya vurduğunu indiriyor. Dragan çabasının nafile olduğunu anlıyor ama yine de devam ediyor. Dragan'ın adamlarının evinin çevresini sarması ile Yavuz arka tarafa geçiyor.

TİM ÇIKMAZDA

TİM, Ateş'in peşine düşüyor. Tim'in, Karabatak için geldiği hapishanede buldukları ve Karabatak zannettikleri adam bir başkası çıkıyor. Albay Erdem buldukları adamın kolunda Ateş'in saatini görüyor. Adam saati ormanda bulduğunu söylüyor. TİM ve Albay Erdem Karabatak için geldikleri hapishanede bambaşka bir olayın ortasında kalıyor.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

DRAGAN, DERYA'YI KAÇIRIYOR

Dragan, Derya'nın yanına kadar sızmayı başarıyor. İkisi arasında önce yumruklar konuşuyor. Sonra Dragan'ın adamı geliyor ve Derya'yı kaçırıyorlar. Yavuz da peşlerinden gidiyor ama yetişemiyor.

DRAGAN'DAN TİM'E BASKIN

Dragan, TİM'in hapishanede olduğunu öğreniyor. TİM için hemen plan yapmaya başlıyor. Albay Erdem içeride arama yapmaya başlıyor. Tüm hapishaneyi gezip Ateş'i arıyorlar. Tim'in içeride olduğunu öğrenen Dragan hapishaneye baskın yapıyor. Derya'yı Tim'le birlikte hapishanede kıstıran Dragan, Orhan'ı istiyor.

YAVUZ ÇIKMAZDA

Yavuz, Derya'yı kurtarmak için harekete geçiyor. Ancak Dragan ve TİM'in de hapishanede olduğundan habersiz. Kopuk'un yardımı ile bir plan yapıyor. Dragan'ın bunun için de bir planı var. Yavuz büyük bir çıkmazda kendini buluyor. Bir yanda Derya diğer yanda Erdem var. Dragan ikisinin hayatı arasında bir seçim yapmasını söylüyor. Yavuz sevdiği kadınla, komutanı arasında büyük bir sınav veriyor.