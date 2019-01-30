Söz 68. yeni bölüm fragmanı geldi! Erdem mi öldü Derya mı?

Söz 68. yeni bölüm fragmanı bugün Star TV'de yayınlandı. Yeni fragman Yavuz'un o an içimden bir şey koptu, biliyordu öleceğini sözleri ile başlıyor. Dragan'ın yerleştirdiği bombalı tuzaklardan biri patlıyor. Ancak Derya'nın mı yoksa Albay Erdem'in mi öldüğü gösterilmiyor. Ayrıca Nazlı, Karabatak'la yüz yüze geliyor. İşte Söz 68. yeni bölüm fragmanı...

SÖZ 67. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Derya ile Yavuz ateş hattının ortasında kalıyorlar. Dragan ve adamları ateş açıyor. Derya ile Yılmaz omuz omuza çarpışıyor. Dragan'ın adamlarını bir bir indiriyorlar. Yavuz planlı ilerliyor. Dragan dışarıdan bağırarak Yavuz'u tahrik etmeye çalışıyor. Yavuz ve Derya vurduğunu indiriyor. Dragan çabasının nafile olduğunu anlıyor ama yine de devam ediyor. Dragan'ın adamlarının evinin çevresini sarması ile Yavuz arka tarafa geçiyor.

TİM ÇIKMAZDA

TİM, Ateş'in peşine düşüyor. Tim'in, Karabatak için geldiği hapishanede buldukları ve Karabatak zannettikleri adam bir başkası çıkıyor. Albay Erdem buldukları adamın kolunda Ateş'in saatini görüyor. Adam saati ormanda bulduğunu söylüyor. TİM ve Albay Erdem Karabatak için geldikleri hapishanede bambaşka bir olayın ortasında kalıyor.

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