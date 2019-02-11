Söz 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Linda dengeleri değiştirecek! (Söz 69.son bölüm izle)

Söz dizisi 69.son bölüm bu akşam ekrana geldi. Söz 69. Son bölümde; Yavuz bu sefer Dragan’ın üzerine daha da kararlı yürüyor. Nazlı Ateş’i gördükten sonra onun peşine düşer. Tim Sami’ye ulaşmak için operasyon başlatıyor. Bu operasyon beklenmedik sonuçlara yol açıyor. Söz dizisi son bölümde başka neler yaşandı? Söz 69. Bölüm izleme linki ve 70. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

Söz soluksuz izlenen 69. Son Bölümünü yayınladı. Star TV'de yayınlanan Söz 69. son bölümde; Yavuz, Dragan'ı Türkiye'ye getirmek için uğraşıyor. Linda'nın canını Dragan'dan çok sevmesi de Yavuz'u hedefe ulaştırıyor. Savcı Derya ile arasındaki yakınlık da giderek artıyor. Nazlı, Ateş'i gördüğünü babasına ve Tim'e anlatıyor. Ama tüm aramalar sonuçsuz kalır. Tim'in peşine düştüğü Sami yurtdışına kaçma planları yapar. Söz dizisi 70. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz 69.son bölüm izleme sayfası…

SÖZ 69. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz, Dragan'la burun buruna. Elinde bir bomba pimi ile Dragan'ı tehdit ediyor. Dragan ikna olmayınca bombaların yerini söylüyor. Yavuz, Linda'ya onunla işi olmadığını söyleyerek Dragan'ı istiyor. Linda Dragan'ı Yavuz'un eline bırakıyor. Linda onun yerinde olsa Dragan'ın da aynı şeyi yapacağını söylüyor.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

NAZLI ATEŞ'İ GÖRÜYOR

Ateş otobüs durağında beklerken Ateş'i görüyor. Tam yanına gidecekken otobüsün önüne geçmesi ile ateş ortalıktan kayboluyor. Ama Nazlı ne gördüğünden çok emin. ‘Buradaydın' diyerek etrafı aramaya başlıyor. Sonra yerde bırakılmış notu görüyor. Ateş de onu kenara çeken adamların yanında Nazlı'yı izliyor. Ona Dragan'ın sağ kolu olduğuna dair bilgiler veriliyor. Ateş hiçbir şeyi hatırlamadığını söylüyor. Ama kafası da karışıyor.

YAVUZ, DRAGAN'I DÖVÜYOR

Dragan, Yavuz'a ancak leşini çıkarabileceğini söylüyor. Ama Yavuz'un da geri adım atmaya niyeti yok, Dragan'a ‘korkak' diyor. Sonra da bir yumruk indiriyor. Bu sırada Linda da Dragan'ın yakalandığı haberini yetiştiriyor. Yavuz, Dragan'ı dövüyor. Dragan'ın karşılık vermeye gücü yetmiyor. Yavuz'un yumrukları Dragan'ı yere seriyor. Yavuz, Dragan'ı öldürmeye niyetliyken Kopuk gelip onu durduruyor. Dragan'ı ona vererek etrafı toparlamaya koyuluyor. Kopuk adamların çok kalabalık olduğunu söylüyor. Yavuz kurşun yağmuruna karşı tek başına mücadele veriyor. Ve Dragan'ı tamirhanede sorguya çekebilecek noktaya geliyor.

EYLEM'DEN SEDA'YA TOKAT

Derya, Seda'yı alıyor. Arabada Eylem'i hainlikle suçluyor. Derya ondan şüphelenenin kendisi olduğunu söylüyor. Seda'nın ısrarlı suçlaması Eylem'i çileden çıkarıyor ve Eylem bir tokat indiriyor. Sonra da ‘senin gibileri biliyoruz' diyerek Seda'ya dersini veriyor. Derya bu anları dikkatle izliyor.

SAMİ KÖŞEYE SIKIŞTI

Sami, Seda'nın götürüldüğünü öğreniyor. Aldığı haberi telaşla karşılıyor, adamına yakalanmaması için talimat veriyor. Sami'nin kaçmaktan başka çaresi yok ama biraz beklemek istiyor. Ayrıca ortakları korkup ondan önce kaçmak için plan yapıyor.

‘ATEŞ YAŞIYOR'

Nazlı babasına koşup Ateş'i bulduğunu söylüyor. Tim de bu sözleri duyuyor. Erdem kızına sorular sorarak olayı anlamaya çalışıyor. Sonra bunun imkansız olduğunu söylüyor ama Tim olay yerine gitmek istiyor. Tim her yerde Ateş'i arıyor. Ama Tim'in geldiğini gören Ateş ve Dragan'ına damları ortalıktan kayboluyor. MOBESE kamerasının da kırık olması çaresizliklerini arttırıyor. Nazlı Ateş'i gördüğüne emin olduğunu ısrarla söylüyor. Hiçbir şey hatırlamayan Ateş, sevdiği kadına ve dostların silah çekebilecek noktada.

TİM OPERASYONA BAŞLIYOR

Tim, Sami için harekete geçiyor. Sami yurtdışına kaçmaya karar veriyor. Ancak Tim'in ani operasyonu beklenmedik sonuçlara yol açıyor.

LİNDA SÜRPRİZİ İLE ŞAŞIRTIYOR

Yavuz ve Derya buluşuyorlar. Ancak Linda da orada. Bu karşılaşma tüm dengeleri değiştireceğe benziyor.